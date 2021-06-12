العثور على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض بشمال قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الأهالي، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض في ظروف غامضة، بنجع قابول، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة الشاب محمد ناصر دياب، 17 عامًا، مقيم بنجع قابول، مطعونا بسلاح أبيض، في ظروف غامضة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.​