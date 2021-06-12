حدث ليلاً| لقاحات كورونا المتداولة في مصر آمنة.. وأمريكا تُعرب عن قلقها إزاء الانتخابات الإثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

37 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 555 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 199840 حتى اليوم.

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الهيئة العامة للدواء: كل اللقاحات المتداولة في مصر آمنة وذات جودة وفعالية

قال الدكتور محمود يس المتحدث بإسم الهيئة العامة للدواء أن الإشاعات والأقاويل كثيرة حول لقاحات كورونا ناصحا المواطنين بالبعد عن تلك الشائعات والحصول على المعلومات من الجهات المختصة.

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شقة الزمالك| مدير إدارة المقتنيات بالآثار: صاحب الشقة تحت طائلة القانون في هذه الحالة

تصدرت "شقة الزمالك" أو ما صار يعرف إعلاميًا بـ"مغارة علي بابا" محركات البحث، بعد أن عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة، وذلك أثناء دخول الشقة لتنفيذ حكم قضائي.

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وزير الكهرباء: رفع الدعم يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتملُّك وتشغيل محطات توليد

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن رفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2025 يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء وتملُّك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة، وهو ما سيؤدي لزيادة التنافسية ويعود بالنفع على المستهلك.

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إغلاق ميدان الحرية بالجيزة جزئيًا لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ جهاز مدينة حدائق أكتوبر أعمال مد خط مياه الشرب قُطر 1500 مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة "الربع الثاني" وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي ومدينة أحمد زويل في نطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

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"الخارجية" تعرب عن خالص التهاني للإمارات لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التهاني لدولة الإمارات؛ لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

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​رئيس جهاز الشيخ زايد: الانتهاء من تنفيذ الممشى السياحي بطول 6 كيلومترات بالواجهة الغربية

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم تطوير وتجميل الواجهة الغربية لمدينة الشيخ زايد بطول 6 كم "الممشى السياحي لمدينة الشيخ زايد"، بمعرفة عدد من الشركات وجهاز المدينة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاستفادة من الأراضي المتاحة وخلق مناطق ترفيهية ومتنزه للسكان.

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وزير المالية: نجحنا في خفض نسبة الدين العام 20% خلال 3 سنوات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قانون الصكوك الجديد يتعامل بحق الانتفاع محدد المدة، مضيفا أن الصكوك أحد مصادر التمويل وتتفق مع الشريعة الإسلامية.

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البرهان يؤكد رغبة السودان في دفع آفاق التعاون مع روسيا

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن رغبة السودان، حكومة وشعبا، في دفع آفاق التعاون الثنائي وتقوية العلاقات بين السودان وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

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مودرنا: لا نرى أدلة على أن التطعيم بلقاحنا يسبب مشاكل في القلب

قالت شركة "مودرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، إن الأدلة العلمية التي تلقتها لا تشير إلى أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كان سببا لتعرض بعض الذين تلقوه لمرض في القلب حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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البرازيل تسجل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بكورونا و2216 حالة وفاة

سجلت البرازيل 85 ألفا و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي أكثر من 17 مليون حالة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2216، ليصل إجمالي الوفيات إلى 476 ألفا و630 حالة.

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الخارجية الأمريكية تبدي قلقها إزاء أجواء الانتخابات الإثيوبية

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، عن "قلقها للغاية بشأن البيئة التي ستجري في ظلها" الانتخابات العامة المقبلة في إثيوبيا المقررة يوم 21 يونيو الجاري، والتي تعتبرها " ممارسة مهمة للحقوق المدنية والسياسية" بالنسبة لمواطني البلاد.

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