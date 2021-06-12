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إدارة بايدن تعلن عن مشروعات بـ2.2 مليار دولار خصصها ترامب للجدار الحدودي

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ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنفيذ مشروعات بناء عسكرية باستغلال 2ر2 مليار دولار كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد خصصها لبناء جدار حدودي.
وقال البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) يوم الجمعة إنهما ستعيدان توجيه الأموال إلى الهدف الأصلي لها والذي غيره الرئيس السابق ترامب من بين أموال وزارة الدفاع لبناء جدار بطول الحدود مع 
المكسيك. 
وكان بايدن قد أوقف مشروع ترامب لبناء جدار حدودي في يناير الماضي من بين أول الإجراءات التي اتخذها بعد توليه منصبه.
وقال البنتاجون إنه أدرج 66 مشروع بناء في الداخل والخارج سيتم توجيه التمويل إليها. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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