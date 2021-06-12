الاتحاد الأوروبي يوافق على حرية السفر للسياح المطعمين

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس، على تخفيف القيود المفروضة على السفر خلال الصيف والتي ستسمح للسياح الذين تم تطعيمهم بالكامل بتجنب الاختبارات أو الحجر الصحي وتوسيع قائمة مناطق الاتحاد الأوروبي التي يمكن السفر منها بشكل آمن.

واعتمد سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد توصية منقحة للمفوضية الأوروبية بأن يتمكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل منذ 14 يوماً من السفر بحرية من دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى.

وينبغي أن تستند القيود المفروضة على المسافرين الآخرين إلى الدرجة التي يخضع لها البلد الذي يأتون منه في سلام الإصابات بـ«كوفيد- 19».

وتأتي المبادئ التوجيهية المنقحة في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لاعتماد شهادات تشير إلى ما إذا كان الشخص قد تم تطعيمه، أو لديه مناعة لأنه كان مصاباً سابقاً، أو خضع لاختبار سلبي مؤخراً.

ومن المقرر أن يكون النظام جاهزاً بحلول 1 يوليو، على الرغم من أن بعض البلدان ستطلق الشهادات الأسبوع المقبل.

ومع تسارع وتيرة التطعيمات، سوف يخفف الاتحاد الأوروبي من ترميز ألوان إشارات المرور لعكس السلامة النسبية لمختلف مناطق الاتحاد.

ويجب أن يكون لدى المناطق الخضراء الآن أقل من 25 حالة لكل 000 100 شخص في 14 يوماً، مع أقل من 4 في المائة من الاختبارات الإيجابية وسيرتفع هذا المعدل إلى 50 أو 75 إذا كان معدل الإيجابية أقل من 1 بالمئة.

ويمكن اختبار الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر، ولكنهم لن يجبروا على الحجر الصحي إلا إذا رافقهم شخص بالغ.

وفي السياق، حذرت السلطات الصحية البريطانية أمس من أن السلالة «دلتا» الهندية المتحورة عن فيروس كورونا أظهرت مقاومة أكبر للقاحات المستخدمة حالياً. وأكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان صحفي أن السلالة «دلتا» أكثر عدوى وانتقالاً بين الأشخاص من السلالة «ألفا» البريطانية بنحو 60 في المئة.

وأشارت إلى أن 90 بالمئة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في بريطانيا تعود للسلالة «دلتا»، مضيفة أن عدد الإصابات بها يتضاعف ما بين 4 أيام و11 يوماً، حيث ارتفع عدد الإصابات بهذه السلالة خلال أسبوع واحد بنحو 70 بالمئة إلى 42.3 ألف حالة.

وفي السياق، حذّرت منظمة الصحة العالمية بأن نحو 90 في المئة من الدول الأفريقية لن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل بتطعيم عشر السكان بحلول أيلول، إلا إذا حصلت على أكثر من 200 مليون جرعة.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة لأفريقيا ماتشيديسو مويتي: يرجّح بأن تحقق 7 دول أفريقية فقط من أصل 54 الهدف.

وأشارت إلى الحاجة لـ225 مليون جرعة من اللقاحات على الأقل بشكل عاجل لتمكين معظم الدول من تحقيق الهدف.

وتلقى الأفارقة أقل من 1 % من أكثر من 2.1 مليار جرعة أعطيت حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.