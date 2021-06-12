السلطات التركية تحظر تغريدات لزعيم المافيا الهارب سادات بكر يفضح فيها النظام بتركيا

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

حظرت السلطات التركية تغريدات لزعيم المافيا الهارب سادات بكر، اتهم فيها رئيس محكمة أنقرة الإدارية الإقليمية، بـ "انتهاك الحقوق الشخصية"، حسب موقع أحوال تركية.



ومن التغريدات المحظورة، واحدة قال فيها لرئيس المحكمة أسعد أوغلو :"سأذلك".

وحسب الموقع، قال بكر في مقطع فيديو نشره على يوتيوب، إن رجل أعمال بارز هرب من الولايات المتحدة إلى تركيا بعد تورطه في قضية احتيال مالي كبير استضاف في فندق يملكه بولاية بودروم رئيس محكمة أنقرة.

وقال سادات بكر: "ماذا كنت تفعل يا توكلو في فندق هذا الرجل المطلوب؟ أنت تقيم في جناح، يكلفك 100 ألف ليرة. كم راتبك؟ ماذا عن الفاتورة؟ إنها جريمة".

ويُذكر أن السلطات القضائية التركية حظرت في الأسبوع الماضي الوصول إلى مقاطع فيديو ينشرها زعيم المافيا سادات بكر، على يوتيوب، يكشف فيها، فساد مسؤولين وسياسيين، ورجال أعمال أتراك، خاصةً من المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان.