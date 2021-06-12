تقارير: "فضائح المافيا" تثير غضب 15 نائبا بحزب أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية أن 15 نائبًا بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، عبروا عن انزعاجهم بسبب طريقة تعاطي النظام مع فضائح المافيا.



جاء ذلك بحسب ما ذكرته النسخة التركية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأوضح المصدر، أن النواب الأتراك أعربوا عن انزعاجهم من طريقة التعاطي من الجرائم والفضائح التي يواصل زعيم المافيا، سادات بكر، نشرها منذ أكثر من شهر، لا سيما في ظل رفض نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أية مساع للتحقيق في تلك المزاعم.

وطالب النواب على إثر ذلك بعقد اجتماع مع أردوغان، على خلفية تلك الاتهامات التي أثارت حالة من الجدل داخل العدالة والتنمية، إذ لم يتم التحرك للتحقيق مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، رغم أنه حظي بنصيب الأسد من اتهامات سادات بكر.

وقالوا: "إذا لزم الأمر، يجب رفع الحصانة عن كل من ورد ذكرهم في تلك الفيديوهات، وبدء الإجراءات القضائية بحقهم، ويتعين على صويلو الاستقالة أيضًا وفتح تحقيق برلماني، كما ينبغي على هيئة الرقابة التابعة لرئاسة الدولة التركية، التحقيق في هذه الادعاءات".

وأغلق حزب العدالة والتنمية الأبواب أمام إنشاء لجنة بالبرلمان التركي للتحقيق في فضائح الفساد التي كشف عنها بكر، ضد رموز الحزب والحكومة، منهم وزير الداخلية صويلو، وعضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية متين كولونك.

وكان سادات بكر قد أكد خلال مقاطع فيديو بثه على قناته بموقع "يوتيوب"، أن صويلو منحه الحماية، قبل أن يوضح الأخير في تصريحات لاحقة، أن زعيم المافيا حصل على حماية الداخلية التركية قبل عام ونصف من توليه الحقيبة الوزارية.