محمد الفلاح - وسط توترات أوكرانيا.. مدمرة أمريكية تعبر للبحر الأسود

السبت 12 يونيو 2021

عبرت مدمرة أمريكية، الجمعة، مضيق البوسفور ودخلت البحر الأسود، في وسط توترات حول أوكرانيا.



وجاءت الأنباء عن عبور المدمرة يو إس إس لابون، في وقت يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة غربيين في قمة مجموعة الدول السبع في إنجلترا.

وسيتوجه بعد القمة إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لحلف شمال الأطلسي سيركز على الأرجح على التهديد الذي تمثله روسيا، ثم يلتقي بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات مهمة الأربعاء في جنيف.

وكتب بايدن في مقالة في واشنطن بوست قبيل أول جولة خارجية له كرئيس أمريكي: "نقف صفا واحدا في مواجهة التحديات الروسية للأمن الأوروبي، انطلاقا من اعتداءاتها في أوكرانيا".

وتابع: "لن يكون هناك أي شك بشأن تصميم الولايات المتحدة على الدفاع عن قيمنا الديمقراطية، وهو أمر لا يمكننا فصله عن مصالحنا".

وعندما كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما كان بايدن يدعم مساعي أوكرانيا للتخلص من هيمنة الكرملين بعد أن أطاحت ثورة في عام 2014 بالقيادة المدعومة من موسكو.

وترسل الولايات المتحدة بشكل دوري سفنا حربية إلى منطقة البحر الأسود لإظهار الدعم لأوكرانيا، ما يثير غالبا احتجاجات من روسيا.