شكرا لقرائتكم خبر عن «العثيمين»: فوز الإمارات والغابون وألبانيا بمجلس الأمن «إنجاز دبلوماسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تهانيه للدول الأعضاء في المنظمة، دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الغابون وجمهورية ألبانيا، بمناسبة فوز تلك الدول في انتخابات الأمم المتحدة بمقاعد في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022 ــ 2023.

وأشار الأمين العام إلى أن فوز الدول الأعضاء بمقاعد في مجلس الأمن الدولي إنجاز دبلوماسي يعكس دورها في ترسيخ السلام الدولي والجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم، ومشاركة العالم قيم الإسلام السمحة التي تدعو للحوار والتعايش والسلام ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف.