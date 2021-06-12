شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 8 محلية.. 35 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، ارتفاعا من 22 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن ثماني من الإصابات الجديدة محلية، مقابل تسع إصابات قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، بلغ 27 مقابل 25 قبل يوم، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد- 19، في بر الصين الرئيسي 91394، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.