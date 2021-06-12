عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن.. الرئيس الأمريكي الـ13 في ضيافة الملكة إليزابيث

السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365

استقبلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، الجمعة، عددا من زعماء مجموعة السبع الصناعية، وكان من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ويعد بايدن، الذي استقبلته إليزابيث للمرة الأولى منذ توليه السلطة هو الرئيس الأمريكي رقم 13 الذي تلتقي به ملكة بريطانيا، منذ اعتلائها العرش قبل 69 عاما.

وعقد حفل الاستقبال بمراسم حضرها عدد من أبرز أعضاء العائلة المالكة في مقدمتهم ابنها وولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وحفيدها وليام وزوجته كيت.

وكان الاجتماع هو أول مناسبة عامة لأفراد العائلة منذ جنازة الأمير فيليب زوج الملكة في أبريل/نيسان.

وانطلقت قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الجمعة، في منتجع كورنوال وسط تصميم على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءا بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح ضد "كوفيد-19".