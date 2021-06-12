محمد الفلاح - البنتاجون: نتابع تصرفات إيران السيئة عن قرب

السبت 12 يونيو 2021

قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، الجمعة، إن الولايات المتحدة تراقب عن قرب تصرفات إيران السيئة في المنطقة وما أبعد من المنطقة بما فيها الصواريخ والإرهاب وإعاقة الملاحة الدولية.



وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يضع نصب عينيه هذه الأمور.

كان وزير الدفاع الأمريكي، قد قال الخميس، إن إيران تواصل دعم الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة، والتي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط في محاولة لتهديد جيرانها الإقليميين.

كما أكد أنها مستمرة في تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وفي معرض استعراض ميزانية الدفاع الأمريكية، أشار إلى أن جزءا من هذه الميزانية يهدف للتصدي للصواريخ الباليستية لدول مثل إيران.

وقبل أيام، حذر البنتاجون من احتمالية حدوث هجمات إيرانية داخل المحيط الأطلسي، كتلك التي تقع بالخليج العربي.

يأتي ذلك على خلفية رصدها، مع وكالات المخابرات الأمريكية، وجود سفن مطاطية سريعة على ظهر ناقلات إيرانية متوجهة نحو الأطلسي.