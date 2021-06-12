شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يرد على بايدن بعد أن اتهمه بـ«القاتل»: أمر لا يقلقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (إن. بي. سي نيوز) قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل: "لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة".

وتابع، في رد على سؤال عن وصف بايدن له بأنه قاتل، إنه سمع اتهامات كثيرة من هذا القبيل وهو أمر لا يقلقه.