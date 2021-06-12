شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طالب وخطف 10 بهجوم على كلية نيجيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون نيجيريون، أمس الجمعة: «إن مسلحين هاجموا كلية في شمال البلاد وقتلوا طالبا وخطفوا ما لا يقل عن عشرة أشخاص».

وقال صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا: إن مسلحين هاجموا المقر الرئيسي لكلية نوهو بامالي للفنون التطبيقية في زاريا بولاية كادونا في وقت متأخر الخميس، وأطلقوا النار بشكل عشوائي وخطفوا اثنين من الأساتذة وثمانية طلاب.

وأضاف أروان أن «طالبين تعرضا لإطلاق نار، توفي أحدهما ونُقل الآخر للمستشفى للعلاج».

وذكر أليو كوفا رئيس فرع اتحاد الأكاديميين العاملين في كليات الفنون التطبيقية أن اثنين من الأساتذة ونحو عشرة طلاب اختطفوا.

وقال كل من أروان وكوفا: إن الخاطفين لم يطلبوا أي فدية حتى الآن.