شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنتقد تشدد «الأوروبي» بشأن أيرلندا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب باللوم على الاتحاد الأوروبي في تأخير تسوية القضايا المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية.

وقال راب في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز»، أوردت مقتطفات منها وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الجمعة: إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن لم يجريا نقاشا مطولا بشأن قضية أيرلندا الشمالية خلال اجتماعهما الخميس.

وأضاف راب إن «جونسون يريد أن يوضح الموقف البريطاني بشأن هذه القضية خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي انطلقت في مقاطعة كورنوول، بجنوب غرب إنجلترا».

وانتقد راب نهج الاتحاد الأوروبي المتشدد والأصولي، الذي يشكل خطرا على اتفاق الجمعة العظيمة.

واختتم وزير الخارجية البريطاني تصريحاته قائلا: «إن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان ستتم تسوية المشكلات المتعلقة بقضية أيرلندا الشمالية قبل نهاية الشهر الجاري».