شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة تكشف تفوق سلاح الجو السوداني على نظيره الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الـ(CNN) مقارنة بالأرقام بين سلاحي الجو السوداني ونظيره الإثيوبي، متضمنا ذلك أعداد الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات النقل والمطارات الصالحة للخدمة، وفقا لمؤسسة «غلوبال فاير باور» المختصة بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2021.

ووفقا للتصنيف العالمي يحتل الجيش السوداني المرتبة الـ77 عالميا، بينما يحتل نظيره الإثيوبي المرتبة 60 عالميا من بين 140 دولة في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2021.

ولفتت الإحصائية امتلاك الجيش السوداني 190 طائرة حربية متنوعة، مقابل 92 طائرة حربية لدى الإثيوبيين، كما تمتلك الخرطوم 45 مقاتلة، و38 طائرة هجومية، في فارق كبير على أديس أبابا التي تمتلك 24 طائرة مقاتلة فقط.

وتقول «غلوبال فاير باور»: إن سلاح الجو السوداني لديه 22 طائرة شحن عسكري، علاوة على 12 طائرة تدريب، بينما يمتلك الإثيوبيون 9 طائرات شحن عسكري و26 طائرة تدريب.

وفي سياق مقارنة سلاح المروحيات بين البلدين، يمتلك السودان 73 مروحية عسكرية منها 43 مروحية هجومية، مقابل 33 مروحية عسكرية منها 8 مروحيات هجومية فقط لدى الجيش الإثيوبي.

وتتفوق الخرطوم أيضا في الموانئ العسكرية، ففي هذا الجانب تمتلك 74 مطارا صالحا للخدمة، مقابل 57 مطارا صالحا للخدمة لدى إثيوبيا.

وتختم المؤسسة المختصة بالشؤون العسكرية للدول، في أحدث إحصائية لعام 2021، أن الفارق واسع جدا في الميزانية العسكرية ويعود لصالح السودان، مشيرة إلى أن ميزانية دفاع جيشه تصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 520 مليون دولار فقط هي ميزانية الدفاع الإثيوبية.

واختتم الجيشان السوداني والمصري في 30 مايو المنصرم تدريبهما المشترك الذي أطلق عليه اسم «حماة النيل» في قاعدة عسكرية بمنطقة أم سيالة قرب العاصمة الخرطوم، واستمر 6 أيام، بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي في البلدين، اللذين أكدا حماية أمنهما القومي في ظل التهديدات الإقليمية.

وتعد التدريبات المصرية السودانية هي الثالثة من نوعها بين البلدين خلال أشهر قليلة، فقد سبقتها «نسور النيل 1» في نوفمبر الماضي، و«نسور النيل 2» في أبريل الماضي، التي استمرت أياما في قاعدة مروي شمالي السودان.