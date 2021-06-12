شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن قلقة: الصين قد تستغل ديون الدول الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن قلقها من احتمال أن يستفيد دائنون صينيون من مساعدات مالية دولية إلى البلدان الفقيرة.

وقالت خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي «سنشعر بقلق كبير من رؤية موارد توفر لهذه الدول تستخدم لتسديد الدين للصين، ما يخالف هدف البرنامج».

والصين هي الدائن الأول للدول الأفريقية، التي ارتفعت ديونها بشكل هائل خلال جائحة كوفيد-19، ووفر تعليق سداد الدين فسحة لأكثر الدول مديونية على أن تكون الخطوة التالية إلغاء جزء منها.

ونجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين والدائنين في القطاع الخاص بالمشاركة في إعادة التفاوض المقبلة حول الدين.

وقالت يلين «تحدثنا إلى الصين بشأن مشاركتها ووعدت بالمشاركة كشريك كامل في إطار هذه المحادثات حول الدين»، بيد أنها تأسفت «لوجود جهات دائنة في الصين توفر القروض لكنها لم تشرك في الكامل في هذه الجهود».

وأضافت «هذا يثير قلقنا وتحدثنا مع الصين بهذا الشأن»، ولفتت إلى «ضرورة اعتماد الشفافية، التي تشكل وسيلة مهمة للتحقق من عدم تحويل الأموال» عن وجهتها الأساسية.

وأطلقت الصين في 2013 «طرق الحرير الجديدة»، التي تهدف إلى بناء بنى تحتية في الخارج وتوسيع نفوذها.

وناشدت يلين الكونغرس الإفراج عن أموال المساعدات إلى الدول الفقيرة في مواجهة عبء الدين.

وأضافت: «إن المؤسسات المالية الدولية في حاجة إلى دعم إضافي، خصوصا أن الولايات المتحدة لم تساهم على الدوام بمستوى وعودها».