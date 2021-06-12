شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف»: نرفض قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي الذي يتضمن ملاحظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة تجاه سياسة مملكة المغرب الشقيقة حول قضية الهجرة غير المشروعة تجاه أوروبا.

وأكد الأمين العام رفضه هذا القرار الذي يتجاهل جهود حكومة مملكة المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا، مؤكدا تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها مملكة المغرب الشقيقة تجاه هذا الملف.