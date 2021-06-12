شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: جيوش دول الساحل «قادرة على مواجهة» أعدائها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فرنسا عن تقليص كبير للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل حيث تكافح باريس المسلحين الاسلاميين منذ ما يقرب من عقد، وشددت على أن جيوش دول الساحل «قادرة على مواجهة» أعدائها.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي إن عملية «برخان» الحالية ستنتهي، ليصير الوجود الفرنسي جزءاً من القوة الدولية «تاكوبا» التي سيشكل «مئات» من العسكريين الفرنسيين «عمودها الفقري».وتنشر فرنسا حاليا 5100 عسكري في منطقة الساحل التي تمتد عبر إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتشمل ستة بلدان.

وأضاف الرئيس الفرنسي «حان الوقت، التزامنا في الساحل لن يستمر بنفس الطريقة. سنبدأ تغييراً عميقاً لوجودنا العسكري في منطقة الساحل». وأوضح أن تفاصيل خطة العمل ستنشر في الأسابيع القادمة.

شدّد ماكرون على أن الانسحاب سيعني إغلاق القواعد الفرنسية والاقتصار على القوات الخاصة التي ستركز على عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري.

تتكون عملية «تاكوبا» التي من المنتظر أن تتولى المهمة من «برخان»، حالياً من حوالي 600 عنصر من القوات الخاصة من دول الاتحاد الأوروبي، نصفهم فرنسيون، يتمركزون في مالي ويشارك فيها أيضاً 140 عنصراً سويدياً وعشرات من الإستونيين والتشيكيين. ولم تنجح فرنسا في حشد دعم كبير للعملية من حلفائها الأوروبيين.

وشرح الرئيس الفرنسي أن خفض حضور بلاده العسكري تقرر لأن «الوجود الطويل لفرنسا... لا يمكن أن يكون بديلاً عن الاستقرار السياسي».وشدد على أن فرنسا لا يمكن أن تشارك في بناء الدول وأعرب عن إحباطه من الشركاء المحليين، ولا سيما مالي. وقال في هذا الصدد «لا أعتقد أنه يمكننا أن نحل مكان شعب صاحب سيادة من أجل بناء بلده له».

الأسبوع الماضي، علقت فرنسا عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية وتوقفت عن تقديم المشورة الدفاعية، في انتظار «ضمانات» بأن الحكام العسكريين للبلاد سينظمون انتخابات في فبراير وعدم التفاوض مع المتمردين والمسلحين الاسلاميين.وأضاف ماكرون «لا يمكننا تحمل الغموض. لا يمكننا إجراء عمليات مشتركة مع قوى قررت التحدث مع جماعات تطلق النار على شبابنا».

كما دان الرئيس الفرنسي اعتراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تضم 15 دولة بالزعيم العسكري المالي الكولونيل أسيمي جويتا الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس انتقالي الثلاثاء.

وقال إن الاعتراف «بانقلابيّ» يخلق «سابقة سيئة».

من جهتها أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي،أن القوات المسلحة لدول منطقة الساحل «تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة أعدائها».

وقالت بارلي، أن «هذا ممكن أيضا لأن وجود الأوروبيين يتعزز» لا سيما في إطار تجميع القوات الخاصة تاكوبا الذي أطلقته فرنسا، لمواكبة الجنود الماليين في القتال.

(أ.ف.ب)