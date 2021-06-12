شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من الدول الإفريقية بعيدة عن هدف التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 90 في المئة من الدول الإفريقية لن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم عُشر السكان بحلول سبتمبر/ أيلول، إلا إذا حصلت على أكثر من 200 مليون جرعة.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة لإفريقيا، ماتشيديسو مويتي «يرجّح بأن تحقق سبع دول إفريقية فقط (من أصل 54) الهدف». وأشارت إلى الحاجة إلى 225 مليون جرعة من اللقاحات على الأقل، بشكل عاجل لتمكين معظم الدول من تحقيق الهدف.

وتلقى الأفارقة أقل من 1% من أكثر من 2,1 مليار جرعة أعطيت حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية. وذكرت أن شخصاً فقط من كل 50 من سكان القارة، التي تعد نحو 1,5 مليار نسمة، تلقوا جرعة واحدة.

وتوقف إيصال اللقاحات إلى إفريقيا بالكامل تقريباً، لأسباب تعود جزئيا إلى نقص الإمدادات من الهند التي تواجه بدورها تفشياً واسعاً للوباء. وحضت منظمة الصحة الدول الأغنى على مشاركة اللقاحات، وهو أمر اعتبرته مويتي أنه يمثل الخط الفاصل بين الحياة والموت.

من جهة اخرى، تراجع تفشي وباء «كوفيد-19» للأسبوع السادس على التوالي في العالم، باستثناء إفريقيا حيث سجّلت أعداد فيروس كورونا ارتفاعاً حاداً.

وتباطأ الوباء بشكل ملحوظ في آسيا (-26%) وأوروبا (-18%) وأوقيانا (-15%) والولايات المتحدة/كندا (-14%) والشرق الأوسط (-9%) وأمريكا اللاتينية/الكاريبي (-8%).

إلا أنه سجّل تقدماً كبيراً في إفريقيا (+28%)، المنطقة الوحيدة حيث تزايد تفشي المرض. وسُجّلت ثلاثة أرباع الإصابات الجديدة في خمس دول هي: مصر وجنوب إفريقيا - التي دخلت «تقنياً» في موجة وبائية ثالثة بحسب المعهد الوطني للأمراض المعدية - وتونس وأوغندا وزامبيا.

وأعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا أن البلاد دخلت رسمياً الموجة الثالثة من وباء كورونا، مع تزايد عدد الحالات وتباطؤ طرح اللقاح، ما أثار مخاوف من إجهاد جديد على النظام الصحي.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية إن «جنوب إفريقيا دخلت من الناحية الفنية الموجة الثالثة من وباء كورونا حيث إن متوسط الإصابة المتحرك لمدة 7 أيام هو 5959 حالة، ويكون بذلك تجاوز العتبة المحددة من قبل اللجنة الاستشارية الوزارية».

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 9100 حالة في غضون 24 ساعة، في معدل يقترب من المستويات التي سجلت في ذروة الموجة الثانية في جنوب إفريقيا في ديسمبر/ كانون الأول.

وحتى الآن، سجلت جنوب إفريقيا أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، نحو 34 في المئة من الإصابات المبلغ عنها في القارة، إضافة إلى 57410 حالات وفاة على الأقل.(وكالات)