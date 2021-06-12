شكرا لقرائتكم خبر عن المنقـوش: مستقبـل ليبـيا عبـر الحـوار والتوافـق ورؤيـة موحـدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، أنه «ليس هناك مستقبل في ليبيا إلا عبر الحوار والتوافق ووضع رؤية موحدة من كل الأطراف»، آملة في دعم مغاربي لليبيا خلال مؤتمر برلين2 الذي سيعقد في 23 الجاري على مستوى وزراء الخارجية، فيما شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش على ضرورة إجراء انتخابات ديسمبر /كانون الأول في موعدها، في حين لم يحسم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة في انتظار إقرار القانون الانتخابي.

وثمنت المنقوش خلال مؤتمر صحفي عقدته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، أمس الجمعة، دور المغرب في احتضان الحوار السياسي الليبي في الصخيرات وجهودها الحالية لتحقيق التوافق بين الليبيين، مشددة على «أهمية السياسة الدبلوماسية المغربية المحايدة التي تخدم التوافق الليبي».

وقالت المنقوش إنها اتفقت مع نظيرها المغربي على انعقاد اللجنة الليبية المغربية المشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة قضية التأشيرات والإقامة، مشيدة بدور المغرب وشراكته في ملفات المنطقة لتعزيز الاستقرار ودعمها لحكومة الوحدة الوطنية.

تعاون أمني وعسكري بين الرباط وطرابلس

أكدت الوزيرة، أن ليبيا تتطلع إلى تعاون أمني وعسكري مع المغرب، داعية الرباط إلى إعادة فتح سفارة المملكة في طرابلس، داعية كذلك إلى عقد قمة للاتحاد المغاربي.

من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المغرب يريد أن يرى ليبيا بلداً آمناً ومستقراً، وأن يعيش الشعب الليبي في إطار مؤسسات موحدة.

وأعلن بوريطة أن دعم المغرب لليبيا غير مشروط وغير محدود وأن العلاقات بين البلدين تاريخية، ونحن في المغرب متفائلون بأن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح.

وواصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اتصالاته مع الأطراف الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي لحشد المزيد من الدعم للعملية السياسية متعددة المسارات التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون، وذلك في إطار التحضير لمؤتمر برلين2 حول ليبيا.

وقالت البعثة الأممية، إن كوبيش شارك في الاجتماع الأول لكبار المسؤولين الدوليين بمشاركة ليبيا، والذي شرع في إعداد الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين2 في الثامن من يونيو/حزيران الجاري.

تشديد على إجراء استحقاق ديسمبر في موعده

بحسب ما أفادت البعثة في بيان، أمس الجمعة، فقد شدّد كوبيش على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في 24 ديسمبرالمقبل، والبدء بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

على صعيد آخر، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، أنه لن يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلا بعد إقرار القانون الانتخابي.

وأوضح المسماري أنه حتى هذه الساعة لم يعلن المشير حفتر هذا الموقف الذي اعتبره شخصياً، وليس من اختصاص القيادة العامة أو الناطق الرسمي، مؤكداً أنه إذا أراد الترشح فهناك قاعدة دستورية ستقول ما إذا سيكون مدنياً أو لا.

وأضاف: «لا نعلم القاعدة الدستورية وبالتالي فإن الإعلان عن الترشح سيأتي بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لأن هذه خارطة طريق نحو الانتخابات القادمة».

الإخوان لن يرضوا بانتخابات تقصيهم

فيما يتعلق بموقف جماعة «الإخوان المسلمين» من الانتخابات، أكد المسماري أن «الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم»، متابعاً: «الآن الإخوان يريدون قاعدة دستورية حسب رؤيتهم ومطالبهم للوصول إلى رئاسة ليبيا».

وتابع: «الإخوان لن يرضوا أبداً بالانتخابات، خاصة انتخابات مباشرة إلا حسب شروطهم، وحسب قواعدهم التي يتم وضعها في هذا الدستور».

وواصل قائلاً: «أعتقد أن الإخوان سيضعون ليست العصا في الدولاب بل سيضعون المفخخات والألغام أمام الدولاب وهذا ما حدث في سبها خلال الأيام الماضية، حتى لا تجرى هذه الانتخابات».

7 قتلى باشتباكات بين الميليشيات

سقط 7 قتلى خلال تجدد الاشتباكات بين ميليشيات الغرب الليبي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عناصر ميليشيات محمد بحرون الملقب ب«الفأر» التابعة للزاوية، هاجمت، أمس، ميليشيات محمد بركة الملقب ب«الشلفوح» والتابعة لمدينة العجيلات «غرب».

وكشفت أن الاشتباكات التي سبقتها تحشيدات عسكرية بين الطرفين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرة إلى أن صواريخ وطلقات نار عشوائية سقطت على أحياء العجيلات، ما أدى إلى إغلاق بعض طرق المدينة التي انسحبت منها القوى الأمنية.

مقتل طالبة.. وحرق وتخريب

وذكرت المصادر نفسها، أن ميليشيات الفار المقربة من الإخواني خالد المشري، رئيس ما يعرف ب«المجلس الأعلى للدولة»، أحرقت منزل «الشلفوح» في العجيلات ومنزل أسرته، فيما أكد ناشطون أن ميليشيات الفأر سيطرت على وسط المدينة والسوق بالكامل.

من جانبها، كشفت مصادر إعلامية من العجيلات أن ميليشيات الفار ارتكبت عمليات سرقة وحرق وتخريب للمنشآت في شوارع المدينة بعد هروب ميليشيات الشلفوح منها.

وبحسب ناشطين، فإن الهجوم تسبب في مقتل شفاء قروز، الطالبة بكلية الاقتصاد، في العجيلات التابعة لجامعة الزاوية، برصاص عشوائي أصابها في منزلها.

(وكالات)