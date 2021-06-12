شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني»: عضوية مجلس الأمن تعبير عن تقدير العالم لمكانة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن انتخاب الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولمدة عامين، يعد إنجازاً دولياً، وأن هذا المنجز يعبر عن تقدير دول العالم لدولة الإمارات نتيجة لعلاقاتها الإيجابية المتميزة مع جميع دول العالم، وهي إحدى إهم علامات التميز لدولة الإمارات العربية المتحدة،

وقالوا إن دولتنا الفتية خير ممثل في مجلس الأمن، امتداداً لسياستها الحكيمة الفاعلة في المجتمع الدولي، والمساهمة في نصرة الحقوق وتحقيق الأمن والاستقرار في بقاع العالم المختلفة، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تتمتع بقيادة حكيمة ورؤى ثاقبة تعمل جاهدة من أجل حياة أفضل للجميع ونبذ فتيل التوترات والنزاعات وحلّ القضايا عن طريق التسويات السلمية السياسية للعديد من القضايا الشائكة.

وأكدوا أنه نجاح جديد يتربع على قائمة نجاحات الإمارات التي عانقت الأرض والفضاء، نجاحات ستظل مصدر فخر وإلهام لأجيالنا المتعاقبة، وإنجاز كبير للخارجية والدبلوماسية الإماراتية وفق الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي ترتكز على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في توجيه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تبنّي سياسة خارجية ناجحة ونشطة قوامها التوازن والاعتدال.

وأوضحوا انه منذ قيام الاتحاد كانت، وما زالت قيم الحق والعدل والمساواة والعطاء الإنساني ركائز أساسية في الدبلوماسية الإماراتية التي عبّرت بصدق عن مواقف الدولة التاريخية تجاه مختلف القضايا، وعملت بجد على تجسيد قيم الخير والعطاء التي وضعت الإمارات في صدارة الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم.

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن يؤكد ثقة العالم الكبيرة بقدرة الإمارات وسياستها الخارجية كركيزة أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال إن سياسية دولة الإمارات تقوم على الحوار والتفاهم والسعي إلى السلام والاستقرار والتنمية في العلاقات الدولية، وهو نهج راسخ انطلقت منه في علاقاتها مع دول العالم أجمع.

دور ريادي:

أكد حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات تستحق هذا الإنجاز لدورها الريادي ومساهمتها الدولية على جميع الصعد السياسية والإنسانية والخيرية والاقتصادية والصحية، وهي جهود لا تعد ولا تحصى، والإمارات حققت هذا المنجز الذي يعبر عن تقدير دول العالم لدولة الإمارات نتيجة لعلاقاتها الإيجابية المتميزة مع جميع دول العالم، وهي إحدى أهم علامات التميز لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إننا نبارك لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة جهود الإمارات الإقليمية والعالمية في تحقيق الاستقرار العالمي، ومد يد العون لجميع دول العالم وشعوبها، وثمرة العمل المتواصل والعطاء الإنساني لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، والحكومة، وجميع مؤسسات الدولة.

إنجاز جديد:

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إنه إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات قيادتنا الرشيدة بفضل سياستها الحكيمة، ودبلوماسيتها النشطة ورؤيتها الثاقبة، وهو إنجاز للدبلوماسية الإماراتية التي حققت نجاحات لافتة في بناء علاقات متميزة مع جميع دول العالم.

وأضافت أن الإنجازات التي تحققها الإمارات اليوم بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والعمل المخلص من الحكومة، وجميع القطاعات، هي امتداد للنهج الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان يحرص منذ بداية تأسيس الدولة على بناء علاقات قوية مع دول العالم، والاهتمام بقضايا العالم، والتخفيف من معاناة الشعوب بمد يد العون والمساعدة لها.

جهود دؤوبة:

وأكد يوسف البطران الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن انتخاب الإمارات لشغل مقعد في مجلس الأمن إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة على كل الصعد، إقليمياً وعالمياً، وهو ثمرة الجهود الدؤوبة التي تحرص عليها القيادة الرشيدة، والحكومة، وشعب الإمارات، كما أن هذا الإنجاز هو تقدير عالمي للإمارات لمكانتها ودورها المميز في مختلف المجالات، وتقدير العالم لما تقوم به من جهود لتحقيق السلام والعدل عالمياً.

مكسب كبير:

وأكدت سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي أن تقلد دولة الإمارات مقعداً غير دائم في مجلس الأمن هو بمثابة إنجاز كبير للدبلوماسية الإماراتية النشطة، وعلى رأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وهو مكسب كبير للعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ومختلف قضايا المنطقة.

وقالت ستكون دولتنا الفتية خير ممثل، امتداداً لسياستها الحكيمة الفاعلة في المجتمع الدولي للمساهمة في نصرة الحقوق وتحقيق الأمن والاستقرار في بقاع العالم المختلفة، حيث تتمتع دولة الإمارات بقيادة حكيمة، ورؤى ثاقبة، تعمل جاهدة من أجل حياة أفضل للجميع، ونبذ فتيل التوترات والنزاعات وحلّ القضايا عن طريق التسويات السلمية السياسية للعديد من القضايا الشائكة، وكان ذلك النهج حاضراً دائماً في سياستها الخارجية، ولديها العديد من المواقف النبيلة تجاه الكثير من القضايا، الإقليمية والدولية، منذ اتحاد دولتنا.

تحقيق الاستقرار:

وأضافت، تتمتع دولة الإمارات بحضور قوي وفاعل، عالمياً وإقليمياً، بين جميع دول العالم، وبالتالي يمكنها شغل هذا المنصب المهم في مجلس الأمن الدولي في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في تحقيق الأمن والاستقرار لدى مختلف دول العالم، وحلّ الكثير من الملفات الشائكة.

وقالت نهنئ قيادتنا الرشيدة بهذا الإنجاز التاريخي لدبلوماسيتها الرائدة، وهو إنجاز فريد يضاف إلى سجل دولتنا الغالية الحافل بالإنجازات الضخمة، مؤكدة أن لدولة الإمارات دبلوماسية عريقة وعلاقات قوية مع مختلف دول العالم، ويمكنها لعب دور حيوي ومحوري ومؤثر في تحقيق السلام والاستقرار والوساطة لحلحلة الخلافات المستعصية، وشهدت السنوات الماضية وكذلك الأخيرة، خير دليل على ذلك الدور المهم من خلال نجاحها في إنهاء العديد من الصراعات التي امتدت لعقود في مناطق متفرقة من العالم.

مكانة عالمية:

وأكد حميد عبار الشامسي أن انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المحدد بعامي 20222023 هو إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الإمارات العالمية، وهو تأكيد على مكانة الإمارات عالمياً، وثقة دول العالم بدورها الريادي، إقليمياً وعالمياً، في شتى الميادين والمجالات، وهي جهود تعزز الشمولية وتحفز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام، وكذلك ضماناً للتمثيل الجغرافي على المستوى العالمي.

وأضاف أن دولة الإمارات برؤية وحكمة قيادتها الرشيدة تحظى باحترام وتقدير دول العالم لما تقدمه للإنسانية ولدورها الهام في تحقيق السلام العادل في مختلف مناطق دول العالم، إلى جانب دورها العالمي المتميز في مساندة دول العالم، والتخفيف من معاناته بمد يد العون والمساعدة وتلبية احتياجاته العاجلة، فكانت الإمارات العون والسند لأغلبية دول العالم وشعوبه في جائحة «كوفيد 19».

وقال إنه إنجاز كبير نفتخر به جميعاً، مواطنين ومقيمين وعرباً، لدور الإمارات الريادي ومكانتها العالمية، ما يتطلب من أبناء الوطن مواصلة السير على النهج الذي رسّخته الدولة في تشريف الدولة وتمثيلها خير تمثيل في مختلف المواقع العالمية.

نجاح جديد:

وقال عبيد خلفان الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إنه نجاح جديد يسجّل بأحرف من نور، ويتربع على قائمة نجاحات الإمارات التي عانقت الأرض والفضاء، نجاحات ستظل مصدر فخر وإلهام لأجيالنا المتعاقبة، وإنجاز كبير للخارجية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي وصل الليل بالنهار مستنيراً بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي ترتكز على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في توجيه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تبني سياسة خارجية ناجحة ونشطة، قوامها التوازن والاعتدال، من منطلق إدراك القيادة الرشيدة أن للدولة موقعاً مسؤولاً على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة.

وأضاف، منذ قيام الاتحاد كانت، وما زالت قيم الحق والعدل والمساواة والعطاء الإنساني ركائز أساسية في الدبلوماسية الإماراتية التي عبرت بصدق عن مواقف الدولة التاريخية تجاه مختلف القضايا، وعملت بجد على تجسيد قيم الخير والعطاء التي وضعت الإمارات في صدارة الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم. وكانت، وما زالت الدولة، حكومة وشعباً، تحرص دوماً على مد جسور السلام والتعايش السلمي بين الشعوب انطلاقاً من نهج يسعى لتحقيق الخير للبشرية جمعاء.

وقال إنه إنجاز لم يتحقق من فراغ، تحقق بتخطيط محكم وعمل مستمر من فريق لم يتوان، ولم يتكاسل حتى آخر لحظة من هذا الإنجاز، إنجاز تحقق بناء على الثقة الدولية بإمكانات الدولة وقدراتها، وعكس احتراماً جلياً للدبلوماسية الإماراتية من قبل كل الحلفاء والخصوم، احتراماً اكتسبته الدولة حين دخلت مضمار المنافسة الدولية من دون تردّد أو تهيّب، لأنها على ثقة بأن أرض زايد الخير التي تحتضن على أرضها مئات الجنسيات قادرة أن تواصل الخطى لتنقل المبادئ التي تأسست عليها من التسامح والتعايش السلمي إلى العالم، بالتعاون مع أعضاء المجلس وشركائه الدوليين. دولة حضارية أرست لها مكانة استثنائية من خلال مواقفها المتعددة التي عكست حكمتها، ودورها المتزن، وخدماتها المكرسة للإنسانية من دون ادعاء، أو مزايدة، فأرض زايد ستبقى عنواناً للأمان، والاستقرار، واحتضان كل قضايا ومصالح شعوب العالم من دون تمييز، أو استثناء.

إنجاز دولي:

واعتبر أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن انتخاب دولة الإمارات لمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولمدة عامين، يعد إنجازاً دولياً مهماً، يأتي منسجماً مع مكانة الإمارات التي كرستها ورسختها في العلاقات الدولية عبر أدائها المتميز في كل المجالات التي تخدم السلم والعدالة الدوليين، ويمثل هذا الإنجاز الإماراتي الذي يضاف إلى سلسة طويلة من الإنجازات على الصعيد العالمي قوة مثال، وحافزاً لجميع الدول للسير على نهج الإمارات في العلاقات الدولية، ومتابعة تكريس مبدأ السلام والتكافؤ في العلاقات الدولية.

وأضاف، منذ اللحظة الأولى لإعلان الإمارات ترشحها لعضوية مجلس الأمن نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حظيت بتأييد فوري من جامعة الدول العربية، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، خاصة أن حملة الدولة لعضوية مجلس الأمن التي انطلقت تحت شعار «أقوى باتحادنا» تركزت على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

وقال تدرك دولة ألإمارات أن العمل في مجلس الأمن مسؤولية كبيرة وستكون شريكاً بناء في مواجهة التحديات العالمية بكل ثقة واقتدار.

دولة السلام:

وقالت صابرين حسن اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إنني أبارك لقيادة ولشعب الإمارات العربية المتحدة هذا الإنجاز الجديد لدولة السلام التي تسعى بكل معطياتها وإمكاناتها لصون السلم والأمن الدوليين، والذي سيكون ذراعاً جديدة تعالج من خلالها وبحكمة القيادة الرشيدة والفريدة من نوعها، القضايا الدولية الهامة، كما أبارك لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، فوز الإمارات كعضو منتخب في مجلس الأمن تتويجاً لمساعي سموه الحثيثة، وتفانيه من أجل السلم والسلام، ونشر رسالة الإمارات العربية المتحدة للعالم أجمع تحت شعار «أقوى باتحادنا» الذي نهدف من خلاله لتعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

مكانة فاعلة:

وأكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد مكانتها الفاعلة والمؤثرة في الساحة الدولية في حفظ السلم الأمن الدوليين، وقدرتها على المساهمة في إيجاد الحلول ومعالجة التحديات العالمية.

وقالت اهنئ القيادة الرشيدة وشعب الاتحاد العظيم بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في مختلف المجالات، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي بقدرة الإمارات على تعزيز السلام العالمي انطلاقاً من مبادئها الراسخة في مد جسور التواصل بين دول العالم.

وأضافت أن جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أسهمت في تحقيق المزيد من الإنجازات الإماراتية على مستوى العالم، ما يعكس نجاعة وصواب الرؤى الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي رسخت الحوار والسلام والتسامح والأخوّة الإنسانية وجميعها مبادئ متجذرة انطلقت منها الإمارات في علاقاتها مع دول العالم.. مبروك «دار زايد»، وإلى مزيد من الإنجازات والتقدم.

سياسة معتدلة:

وقال ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ما تم إعلانه عن انتخاب دولة الإمارات ‏العربية المتحدة لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 2023 إنما هو نتاج سياسة إماراتية معتدلة ودبلوماسية نشطة حققت عبر إنجازاتها مكانة دولية رفيعة‏ بقيادة الدبلوماسي الاستثنائي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأضاف، تلك الثقة العميقة التي أولتها مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ بدولة الإمارات كممثل لها في المجلس خلال الفترة 2022-2023، ‏ وضعت خريطة الطريق لمرحلة جديدة تمثلها دولة الإمارات التي كانت، وما زالت الداعم الرئيسي لقضايا المنطقة وعمليات السلام في العالم.

وأضاف ما دعم الملف بشكل كبير التزام دولة الإمارات بميثاق الأمم المتحدة ‏في عملها المتواصل لتعزيز التضامن، ودورها القيادي في توطيد السلام في المنطقة العربية، فضلاً عن جهودها في تعزيز مكافحة الإرهاب وتمكين المرأة.

ثقة المجتمع الدولي:

وأكد محمد عيسى عبيد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات دولة حباها الله بقيادة حكيمة تسطر إنجازات وتطلعات من خلال موقفها السلمي الدائم في مختلف الميادين، والسياسة الحكيمة تبين مدى حرص النهج الدبلوماسي على التواجد في التعاون الدولي من معاهدات واتفاقيات، واليوم فوز الإمارات في عضوية مجلس الأمن الدولي 2022-2023 يؤكد تأييد وثقة المجتمع الدولي بالطريق الصحيح الذي تقوم عليه دولتنا بكل فخر في دعم السلام والتعاون لتكمل مسيرة الدولة التي بدأت منذ قيام الاتحاد.

دور محوري:

وقالت شذى سعيد علاي النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن فوز دولة الإمارات بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة بين 2022 و2023 يأتي تجسيداً للمكانة الكبيرة التي تحظى بها في محيطيها الإقليمي والدولي، من منطلق الدور المحوري لها على الساحة الدولية والإقليمية.

وقالت إن الانضمام لمجلس الأمن وهو الجهاز المسؤول في الأمم المتحدة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، يعتبر فرصة كبيرة لتنفيذ مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين على أعلى مستويات العمل متعدد الأطراف من أجل معالجة أهم القضايا العالمية.

وأضافت، يأتي شغل دولة الإمارات للمقعد في فترة يشهد فيها العالم أحداثاً وتحديات غير مسبوقة، ما يشير إلى أن حجم المسؤولية كبير وسط تحديات أكثر تعقيداً، منها جائحة «كوفيد 19» التي أربكت دول العالم، والتغير المناخي، والتطرف، والسلام في المناطق التي تشهد اضطرابات في العالم.

وقالت لم تكن الإمارات بعيدة عن هذه التحديات، بل إنها تشارك مع الأطراف المختلفة والمعنية، بأدوار مهمة وفعالة في معالجتها، انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية، ونهجها الذي قام عليه اتحادها.

وأضافت يأتي الفوز المستحق للإمارات بالمقعد، انطلاقاً من سياستها القائمة على التعاون، والحوار والدبلوماسية والتسامح، في التعامل مع القضايا والتحديات المختلفة، بما لديها من خبرات ووعي للمساهمة في إيجاد الحلول لكثير من هذه القضايا العالمية.

وأوضحت أن الإمارات اتخذت شعار «أقوى باتحادنا» لحملتها، لتؤكد على أن التعاون هو أحد القيم المتأصلة في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسيسها، وقد سعت دائماً للعمل مع الشركاء لإيجاد حلول مفيدة لمجتمعنا الإنساني، موجهة الشكر إلى الدبلوماسية الإماراتية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لما يبذله من جهود كبير لتأكيد وتعزيز مكانة الدولة خارجياً، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة.

نجاح للدبلوماسية:

وقال ناصر محمد خميس اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، نبارك لدولة الإمارات وللعالم العربي بوجود الإمارات في مجلس الأمن، وهذا دليل على نجاح الدبلوماسية الإمارات ومكانة وقوة دولة الإمارات وعلاقتها الدولية والخارجية، وإن الإمارات مع السلم والسلام الدولي، وتعزيز أواصر الصداقة بين كل دول العالم، وهذا إنجاز كبير لدولة الإمارات، والإمارات عضو فاعل ومؤثر عالمياً.