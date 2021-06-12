شكرا لقرائتكم خبر عن دراجة وصورة وكتاب..هدايا متبادلة بين عائلتي بايدن وجونسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته الأولى إلى المملكة المتحدة، الهدايا، مع أسرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وشملت القائمة دراجة هوائية ولوحة، وكتاب وحقيبة جلدية وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميرور» الجمعة.

وبحسب الصحيفة، فقد أهدى بايدن، في إطار التبادل الرسمي للهدايا، رئيس الوزراء البريطاني المعروف بحبه لركوب الدراجات، دراجة أمريكية يدوية الصنع وخوذة بمناسبة لقائهما الأول.

في المقابل، أهدى رئيس الوزراء البريطاني، بايدن صورة ذات إطار لجدارية الأمريكي فريدريك دوجلاس المناصر لإلغاء عقوبة الإعدام، في إشارة إلى حركة «حياة السود مهمة» التي يؤيدها بايدن.

كما أهدت كاري جونسون وهي الزوجة الثالثة لرئيس الوزراء، السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، رواية «شجرة التفاح» للمؤلفة دافني دو مورييه. وفي المقابل، تلقت زوجة جونسون حقيبة جلدية من صنع زوجات عسكريين ووشاحاً حريرياً رئاسياً من جيل بايدن.

وبينما كان جونسون وبايدن يجريان بعض النقاشات، شوهدت زوجتاهما تلعبان مع ويلفريد جونسون الصغير، وهو يمرح على الشاطئ، برفقة عشرات من رجال الشرطة والأمن والبحارة البحرية الملكية. وحرصت العائلتان على التقاط الصور لتوثيق هذه اللحظات.