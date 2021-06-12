الإمارات محطة التقاء عالمي وبوابة رئيسية للمنطقة العربية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب:راشد النعيمي

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بناء علاقات قوية ومتينة مع كل الشعوب المحبة، وتتمتع اليوم بمكانة مرموقة، عربياً ودولياً، وتسعى دوماً لتعزيز هذه المكانة أكثر، واستثمار دبلوماسيتنا الثقافية والإنسانية والاقتصادية لما فيه خير شعبها، وشعوب العالم التي تنظر للإمارات بإعجاب كبير لكونها صنعت معجزة تنموية وتحظى بسمعة راسخة بسبب بفضل إنجازاتها ودورها المحوري.

الإمارات التي شكّلت مجلس القوة الناعمة بهدف ترسيخ مكانة الدولة، إقليمياً وعالمياً، وزيادة معرفة شعوب العالم بها، استهدفت عبره صياغة منظومة وطنية متكاملة تشمل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لنقل قصة الإمارات للعالم بطريقة جديدة، حيث تستند استراتيجية قوتها الناعمة إلى رؤية خاصة تتمثل في أن دولة الإمارات هي محطة التقاء عالمي وبوابة رئيسية للمنطقة العربية، تتلاقح الثقافات والأفكار فيها، في بيئة يسودها الاحترام والتسامح والأخوّة الإنسانية، لصناعة تجربة تنموية غير مسبوقة تنهض بالمنطقة من حولها.

وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فإن الاستثمار في ترسيخ احترام ومحبة الشعوب الأخرى لدولة الإمارات يرسخ علاقات دائمة مع هذه الشعوب على المستوى الاقتصادي والسياحي والاستثماري، كما أن استراتيجية القوة الناعمة تشمل المجالات العلمية والثقافية والإنسانية والاقتصادية والفنية للتواصل على المستوى الشعبي، إقليمياً وعالمياً.

وتعد «استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات» أكبر إطار للعمل الدبلوماسي المتكامل الذي يأخذ في الاعتبار كل المكونات ذات الثقل المعنوي والقيمي والحضاري، كالهوية المتفردة، والإرث التاريخي، والاستقرار المجتمعي، والاقتصاد السياسي، والانفتاح الثقافي، والمرونة الفكرية، والتسامح الإنساني بكل أشكاله، وتكريسها والترويج لها، على الساحتين العربية والعالمية، وعلى المستويين الشعبي والرسمي.

وتتألف استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات من 7 محاور أساسية تشكل إطار الدبلوماسية العامة لدولة الإمارات، وهي: الدبلوماسية الإنسانية، ودبلوماسية الشخصيات والتمثيل الدولي، والدبلوماسية الشعبية، والدبلوماسية العلمية والأكاديمية، والدبلوماسية الثقافية والإعلامية، والدبلوماسية الاقتصادية، إضافة إلى الهوية الموحدة.

القوة الناعمة

ووفق تقرير مؤشر القوة الناعمة الذي أطلق في القمة العالمية للقوة الناعمة 2021، ووفق استطلاع للرأي شمل 77 ألفاً في 105 دول، جاءت دولة الإمارات في المرتبة ال17 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة، والأولى إقليمياً في التأثير، وضمن أفضل 15 دولة في العالم في الاستجابة لجائحة «كورونا».

وجاءت الإمارات وفق المؤشر العالمي للقوة الناعمة في المرتبة التاسعة عالمياً في اهتمام العالم إعلامياً بشؤونها، متقدمة 8 مراتب عن العام السابق، وصنّفها الجمهور الدولي ضمن العشر الأوائل عالمياً في استقرار الاقتصاد والأمن والأمان، والتأثير الدبلوماسي العالمي.

واستطلع التقرير آراء 77 ألفاً من الجمهور العالمي، و750 خبيراً، عملوا على تقييم أداء 105 دول في مؤشر القوة الناعمة، من حيث التأثير العام والسمعة العالمية، وفق ركائز رئيسية هي العلاقات الدولية، والاقتصاد والتجارة، والتعليم والعلوم، والحوكمة، والإعلام والاتصال، والشعوب والقيم، مع عنصر جديد يضاف للمرة الأولى وهو مدى كفاءة الاستجابة لتداعيات «كوفيد - 19».

وأجمع الخبراء والجمهور المشاركون في الاستطلاع على التأثير الإقليمي والدولي للقوة الناعمة لدولة الإمارات، والحضور النوعي لمشاريعها، وشراكاتها الاستراتيجية ومبادراتها المحلية والعالمية.

ورصدوا تقدمها النوعي في العلوم والتعليم، والحوكمة، وتمكين الأفراد والقيم، مقارنة بالعام السابق. وتجسّدَ جزء أساسي منها؛ بحسب التقرير، في حجم التفاعل الرسمي والشعبي، محلياً وعالمياً، مع مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي تزامن وصوله بنجاح إلى مدار الكوكب الأحمر في 9 فبراير/ شباط 2021، مع عام احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحادها قبل خمسين عاماً.

وضمن ركيزة العلوم والتعليم في المؤشر، انعكس مشروع «مسبار الأمل» أيضاً إيجابياً على تصنيف الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً، وتحديداً في المركز التاسع، في تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، بفارق 4 مراتب إضافية عن العام السابق، واختار الجمهور دولة الإمارات، ضمن العشر الأوائل عالمياً، بقوة الاقتصاد ومتانة دعائمه واتساع قاعدته وتنوع قطاعاته واستقراره، في مختلف الأحوال، حيث حل في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث القوة والاستقرار.

وفضلاً عن تقدير المشاركين، لمستوى الأمن والأمان في دولة الإمارات، التي صنّفها في المرتبة التاسعة عالمياً فيه، جاء تأثيرها في الدوائر الدبلوماسية العالمية في المرتبة العاشرة عالمياً، لتأكيد دورها المؤثر إقليمياً وعالمياً، ووضع التقرير الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والثانية عشرة عالمياً، بالتأثير العام، في إشارة إلى حجم حضورها الجيوسياسي والاستراتيجي والدبلوماسي، ومبادراتها في المنطقة والعالم.

ثقة عالمية

وتبرهن عدة مؤشرات قوية على الثقة العالمية التامة التي تحظى بها دولة الإمارات، وسمعتها الطيبة لدى دول العالم، وشعوبه كافة، والأمر هنا لا يقتصر على نتائج استطلاعات الرأي التي تجري بشكل دوري على شريحة الشباب العربي، الذي يختار الإمارات سنوياً كأفضل مكان للعيش والإقامة والعمل، بل أيضاً تطال دول العالم كافة، ومن أهم المؤشرات الدالة على ذلك قوة جواز السفر الاماراتي الذي أصبح منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2018 الأقوى عالمياً، حاصداً المركز الأول بجدارة، حيث أصبح بمقدور مواطني الإمارات التعامل الحر من دون قيود التأشيرة مع نحو 6.9 مليار نسمة من سكان 179 دولة حول العالم من أصل 7.5 مليار نسمة من سكان الأرض. وهو تقييم عالمي يعكس روعة الصورة الحضارية للإمارات، وما يتميز به شعبها من قيم التسامح والانفتاح والوسطية والتعايش.

وتتمثل أهم مصادر القوة الناعمة لدولة الإمارات في امتلاكها مجتمعاً متعدد الثقافات يعيش فيه نحو 200 جنسية في ظل ثقافة راسخة للتسامح والقبول بالآخر، والانفتاح على المجتمعات الأخرى، فضلاً عمّا تمتلكه الدولة من مؤسسات ومشروعات ثقافية، وامتلاكها نموذجاً دينياً وسطياً يشجع على التسامح وينبذ التطرف، ودورها الرائد عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية التي تستهدف دعم الشعوب والدول في مواجهة الكوارث الطبيعية، ومساعدتها على دعم تجارب النمو والتنمية فيها. ويندرج ضمن مصادر القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة كذلك طبيعة نموذجها السياسي، فضلاً عن تجربتها الخاصة في مجال تمكين المرأة، وفي مجال التنمية البشرية، وغيرهما الكثير.

ترسيخ مفاهيم التسامح

ونظراً لأن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تنسجم مع تطلعات دول المنطقة والعالم في ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش ونشر السلام وحل النزاعات، فإن العالم بات ينظر للإمارات وقيادتها بتقدير واحترام كبيرين، حيث أضفى نجاحها في لعب دور صانع السلام والوساطة في أحد أعقد الصراعات الإفريقية بين إثيوبيا وإريتريا، أبعاداً أخرى أكثر عمقاً وفاعلية على دور الإمارات ومكانتها الإقليمية والدولية.

وينعكس هذا الاحترام في تحول الإمارات إلى محطة رئيسية للتفاعلات الدولية وزيارات قادة ومسؤولي دول العالم، بما يعكس موقع الإمارات ومكانتها على الساحة الدولية، وما تتمتع به الدولة من ثقل وحضور كبيرين على الساحتين الإقليمية والدولية، بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها قيادتها الرشيدة تجاه القضايا المختلفة التي تنطلق من المبادئ ذاتها، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، والتي تقوم على تبني نهج الاعتدال والتوازن، ومناصرة قضايا الحق والعدل في المحافل الدولية، واعتماد أسلوب الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء، واحترام المواثيق الدولية وقواعد حسن الجوار، وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحل النزاعات بالطرق السلمية. فالالتزام بهذه المبادئ جعل الإمارات عنواناً للاعتدال والحكمة والسياسة المتزنة.

نموذج إماراتي

ويشير الدكتور جمال سند السويدي إلى أنه ليس من باب المبالغة القول إن «نموذج التسامح الإماراتي» هو العنصر الأهم في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات، فالصورة الذهنية الإيجابية للدولة، بصفتها «دولة تسامح» تعمل على بناء جسور التعاون والتواصل بين الثقافات والأديان المختلفة، وتنبذ خطاب العنف والكراهية والتطرف، كانت من بين العوامل الرئيسية التي جعلت دول العالم المختلفة تشرع أبوابها أمام المواطنين الإماراتيين من دون خوف أو تردد، مثلما يحدث مع دول أخرى كثيرة تعاني انتشار نزعات التطرف والكراهية في مجتمعاتها، حتى أصبح جواز السفر الإماراتي هو الأقوى في العالم، وحصد المركز الأول عالمياً بجدارة واستحقاق، في ترجمة حقيقية وقاطعة لقوة الإمارات الناعمة المتنامية عالمياً.

ويضيف: إن «نموذج التسامح الإماراتي»، وغياب خطاب الكراهية والتحريض، الذي بدأ ينتشر حتى في الدول المتقدمة، أسهما بصورة كبيرة في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى التي يحلم الشباب العربي بالسفر إليها، والإقامة فيها، فوفقاً لنتائج استطلاع «أصداء بي سي دبليو» السنوي الحادي عشر لرأي الشباب العربي، حلَّت دولة الإمارات العربية المتحدة، للعام الثامن على التوالي، خياراً أولَ للدول التي يرغب الشباب العربي في الإقامة فيها، متقدّمة على جميع الدول المتقدمة الأخرى، وأكد هذا الاستطلاع أن الشباب العربي ينظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها نموذجاً تحتذي به الدول الأخرى، والبلد المفضّل للعيش فيه، في ترجمة أخرى مهمّة لتنامي قوة الإمارات الناعمة، إقليمياً وعالمياً، بفضل ما تتمتع به من رسوخ لقيم التسامح والعيش المشترك.

ويرى السويدي أن هناك الكثير من الدول التي استطاعت، بنهجها المبني على التسامح وقبول الآخر ونبذ العنف، أن تمثل نماذج مضيئة للبشرية، وأن تعزز قوتها الناعمة لدى الدول والمجتمعات الأخرى، مثل نموذج جمهورية جنوب إفريقيا بقيادة الزعيم نيلسون مانديلا، ونموذج جمهورية الهند بقيادة المهاتما غاندي، وغيرهما من النماذج ولكن ما يميز «نموذج التسامح الإماراتي» أنه نموذج شامل يضرب بجذوره في عمق التاريخ الإماراتي، ويتغذّى بالقيم الإماراتية الأصيلة التي تتوارثها الأجيال الإماراتية، ويتعزز ويترسخ أكثر فأكثر بسياسات حكيمة تضع القوانين التي تجرّم أي مساس بثقافة التسامح، أو تحاول أن تنشر خطابات الكراهية والتطرف، وتنشئ أُطراً مؤسسية تحمي قيم التسامح وترسخها كثقافة مجتمعية لا ميل عنها، بالتوازي مع تحركات لا تهدأ للتصدّي لجماعات التطرف والإرهاب، التي تمثل التهديد الأكبر لقيم التسامح والوسطية والاعتدال.

الأخوّة الإنسانية

«مثلت وثيقة الأخوّة الإنسانية» التي وقعت في أبوظبي هدية الإمارات للعالم أجمع، لتشكل محطة مفصلية في رحلة البشرية نحو تعزيز جسور التواصل وإنهاء الفوارق بين أممها وشعوبها، فسرعان ما تحولت الوثيقة التي وقّعها كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى يوم عالمي للأخوّة الإنسانية تم إقراره من قبل الأمم المتحدة، ويهدف إلى الانفتاح والتضامن بين البشر.

وتتمثل قيمة وثيقة الأخوّة الإنسانية في أنها وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد، يرسم خريطة طريق للبشرية؛ حيث وصَفت الوثيقة واقع المجتمع الإنساني، وحدّدت أهم القضايا التي يعيشها، وذكرت سبل حلها، ودافعت عبر فقراتها عن حقوق المستضعَفين في الأرض، وناشدت قادة الدول والمنظمات الدولية وأهل الفكر والرأي، وكلَّ من يشارك في صناعة السياسة الدولية والاقتصاد العالمي، تحمُّل مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في تحقيق أهدافها.

وتتضاعف قيمة الوثيقة وأهميتها؛ لكونها صدرت باسم أكبر الرموز الدينية في عالمنا؛ ممثلين في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ما يجعلها تعبّر عن آمال مليارات البشر وطموحاتهم؛ ولذا يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف بهدف تنفيذ ما نادت به في سبيل إعلاء قيم التسامح في العالم لضمان مستقبل السلام للأجيال القادمة.

ويتحقق هذا من خلال العمل على الإصلاحات الجوهرية اللازمة في مختلف المجالات؛ ما يوجب التحرك في مسارات مختلفة، دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية؛ من أجل ترسيخ قيم التسامح ونشر ثقافة الحوار بين الشعوب.