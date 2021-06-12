شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان ساكس» يتوقع وصول برنت إلى 80 دولاراً للبرميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، وراهن على أن الارتفاعات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ستستمر في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة ل«كوفيد-19» الأنشطة الاقتصادية حول العالم، والطلب على الخام.

وقال البنك في مذكرة نُشرت، الخميس «ارتفاع معدلات التحصين يؤدي إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما كانت التقديرات تشير إلى أن الطلب العالمي سيرتفع 1.5 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، ليصل إلى 96.5 مليون برميل يومياً».

وتوقع جولدمان استمرار تعافي الطلب على النفط وأن يصل الطلب العالمي إلى 99 مليون برميل يومياً في أغسطس/ آب.

وقال البنك أيضاً إن بطء إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد يضغط على إمدادات النفط بما يدعم الأسعار.

(رويترز)