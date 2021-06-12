البرازيل تسجل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بكورونا و2216 حالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- (أ ش أ):

سجلت البرازيل 85 ألفا و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي أكثر من 17 مليون حالة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2216، ليصل إجمالي الوفيات إلى 476 ألفا و630 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للمؤشرين.

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