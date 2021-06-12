أحزاب إسرائيلية توقع اتفاق الائتلاف قبل تنصيب الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

وقع التحالف المكون من 8 أحزاب الذي من المقرر أن يشكل حكومة جديدة في إسرائيل على اتفاقيات التحالف، حسبما أعلن الشركاء أمس.

ويمهد هذا الطريق لتنصيب الحكومة الجديدة غداً الأحد.

والحكومة القادمة هي ائتلاف هش مؤلف من 8 أحزاب من مختلف الأطياف السياسية، من بينها حزب عربي واحد.

ورئيس الوزراء المعين هو نفتالي بينيت رئيس حزب «يمينا» المؤيد للاستيطان.

وقال بينيت: «توقيع هذه الاتفاقيات ينهي أزمة سياسية استمرت عامين ونصف العام».

وأضاف «ستعمل الحكومة كاتحاد لكل الجمهور الإسرائيلي، المتدينين والعلمانيين والأصوليين والعرب، بلا استثناء». وتتناول اتفاقيات الائتلاف، من بين أمور أخرى، المواصلات العامة في يوم السبت، والدعم المالي للقطاع العربي من السكان والبناء غير القانوني في الضفة الغربية. ووفقا للاتفاقية، يريد الشركاء أيضا فرض حد أقصى لولاية رؤساء الوزراء يبلغ 8 سنوات. ومن المقرر أن تطيح الحكومة الجديدة برئيس الوزراء الذي يشغل المنصب منذ فترة طويلة بنيامين نتنياهو، الذي يمارس أنصاره ضغوطا للحيلولة دون التغيير.