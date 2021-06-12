مصر: مفاوضات سد النهضة لن تحقق تقدماً ملحوظاً

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، إن مسار المفاوضات الحالية حول السد الإثيوبي، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، لن تؤدي إلى تقدم ملحوظ.

وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال لقاء جمعه برئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» أيمن عقيل، ومدير وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، هاجر منصف، وممثلي المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام».

ولفت عبد العاطي إلى أن مصر والسودان طالبتا بتشكيل رباعية دولية، تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية، تشارك فيها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط بين الدول الثلاث، منوهاً إلى أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود، نتيجة التعنت الإثيوبي، على حد قوله.

وأكد عبد العاطي حرص بلاده على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع.