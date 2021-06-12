الأمم المتحدة تحذر من تصعيد أعمال العنف في ميانمار

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أمس، من تصعيد أعمال العنف في ميانمار، مشددة على ضرورة وقف إراقة الدماء لا سيما مع تقارير تشير إلى حشد عسكري في ولايتي «كاياه» شرقي البلاد و«تشين» غربي البلاد.

وقالت باشليت في بيان إن النزاع المسلح وأعمال العنف الأخرى تتصاعد في أجزاء كثيرة من ميانمار بما في ذلك ولايات «كاياه وتشين وكاشين» التي تضم أقليات عرقية ودينية كبيرة.

كما أعربت عن قلقها من عدم وجود جهود لخفض التصعيد، لافتة إلى أن قوات الأمن استخدمت المدنيين دروعا بشرية وقصفت منازل وكنائس في «لويكاو وفيكون وكاياه» ومنعت وصول المساعدات الإنسانية فضلاً عن مهاجمة الجهات الإنسانية.