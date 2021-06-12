قتلى وجرحى حوثيون في «الصفراء» بصعدة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية، بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في جبهة «الصفراء» شمال محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري: إن «وحدات من الجيش نفّذت عملية تمشيط وتأمين للمواقع الأمامية في جبال الغرابة والجربة بجبهة الصفراء، بعد رصد استحداث مواقع ومحاولات تسلل قامت بها مجاميع حوثية خلال الأيام والساعات الماضية». وأضاف أن العملية نتج عنها مصرع وجرح العديد من عناصر الميليشيات، فيما استعاد الجيش أسلحة وذخائر خلفتها عناصر الميليشيات. وأشار المصدر إلى المعنويات المرتفعة والجاهزية القتالية العالية التي تتمتع بها قوات الجيش في الجبهة. وفي الساحل الغربي، كبدت القوات المشتركة أمس، ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية جنوب الحديدة جراء خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات التابعة لإيران دفعت بالعشرات من عناصرها من جهة مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقيه صوب منطقة الجاح الاستراتيجية في ذات المديرية، وأوضح أن عناصر الميليشيات مسنودة بغطاء مدفعي والأسلحة الرشاشة حاولت مهاجمة مواقع عسكرية في خطوط التماس دون جدوى، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة المرابطة لتأمين حياة المدنيين في الجاح اشتبكت بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع الميليشيات الحوثية وأجبرتها على الفرار والعودة من حيث أتت بعد مصرع وجرح عدد منهم. إلى ذلك، أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام «يماك» بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، 1898 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من باب المندب والمديريات القريبة منه. وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد الركن أمين العقيلي أن كمية الألغام التي تم إتلافها، شملت 435 من الألغام المضادة للدروع و571 من «الأفيوزات» و3 عبوات ناسفة، و3 ألغام مضادة للأفراد و4 صواريخ كاتيوشا و3 صواريخ حرارية و221 قذيفة و655 طلقات منوعة، وصاروخ طيران. وأشاد العقيلي، بجهود الداعمين والمشاركين مع البرنامج في هذه الأعمال الإنسانية على امتداد مناطق ومحافظات اليمن، والتي تهدف إلى إنقاذ حياة المدنيين من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، داعياً الفرق الهندسية في الميدان وفي الإدارة للمركز التنفيذي البرنامج الوطني إلى بذل المزيد من الجهد والعمل في ظل هذه الظروف الراهنة.