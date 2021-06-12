الأردن: أي تهديد لأمن السعودية تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها

ابوظبي - سيف اليزيد - جمال إبراهيم (عّمان)

دان الأردن أمس، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مدينة «خميس مشيط» جنوب السعودية بطائرة مسيرة ومفخخة تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجددت الخارجية الأردنية في بيان تأكيد موقف الأردن الدائم بإدانة واستنكار استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة من خلال استهداف المناطق المدنية الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما جددت الوقوف بالمطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق وأن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت أمس الأول، اعتراض الدفاعات الجوية وتدميرها طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.