حملة جبايات «حوثية» في إب تجبر 50 منشأة طبية على الإغلاق

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جمع الجبايات القسرية من التجار والمستثمرين في محافظة إب، لتصل مؤخراً إلى إجبار المنشآت الطبية الصغيرة على دفع الجبايات أو الإغلاق.

وقالت مصادر طبية، إن الميليشيات الإرهابية أجبرت نحو 50 عيادة طبية في المحافظة الواقعة وسط البلاد على غلق أبوابها، بعد رفض ملاكها دفع ما فرض عليهم من جبايات من قبل نافذي الميليشيات. وأوضحت المصادر أن نصف العيادات التي تعرضت للإغلاق تقع في مديريتي «المشنة» و«الظهار» بمدينة إب مركز المحافظة، وتوزعت الأخرى على باقي المديريات. وطبقاً لذات المصادر فإن الميليشيات الحوثية زعمت أن العيادات المغلقة خالفت الإجراءات القانونية المتبعة، إلا أن الحقيقة تتعلق بحملة جبايات تحاول الميليشيات فرضها على ملاك هذه العيادات بالقوة. وتبادر ميليشيات الحوثي عادة إلى معاقبة التجار والمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بعقوبات مدمرة، إذا ما وجدت رفضاً حيال إجراءاتها التعسفية وحملات النهب والجبايات المتواصلة.