بريطانيا تتجه لتأجيل رفع الإغلاق حتى هذا التاريخ.. والسبب!

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون إرجاء رفع الإغلاق إلى 19 تموز بعدما سجلت البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة بسلالة دلتا لفيروس كورونا المكتشفة في الهند، وذلك حسبما ذكرت صحفية صن البريطانية.

من جانبها دعت نقابة الأطباء الرئيسية في بريطانيا إلى تأجيل تخفيف الإغلاق المخطط له في إنجلترا، في حين وصلت الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة المتحدة إلى مستويات شهر فبراير.

وقالت الجمعية الطبية البريطانية، اليوم الجمعة، إن “التأخير بدرجة معقولة” سيساعد في كبح جماح التفشي لأنه سيسمح بتلقيح مزيد من الأشخاص بالجرعتين الأولى والثانية، خاصة الشباب الذين يعانون من أعلى نسبة من التفشي.

ويأتي الارتفاع في الإصابات الجديدة نتيجة لانتشار متحور “دلتا” من الفيروس الذي تم رصده لأول مرة في الهند.

ويمثل متحور “دلتا” سريع الانتشار أكثر من 90 بالمائة من جميع الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة، ويقف وراء الارتفاع الحاد الأخير في حالات الإصابة.