البنتاغون: نراقب تصرفات إيران السيئة في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 11:37 مساءً

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ‏تراقب عن كثب تصرفات إيران السيئة في المنطقة وما أبعد من المنطقة بما فيها ‏الصواريخ والإرهاب وإعاقة الملاحة الدولية.‏

وأضاف كيربي أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يضع نصب عينيه هذه الأمور.‏

يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي أوستن كان قد أكد أمس الخميش أن إيران تواصل دعم الجماعات ‏المسلحة التي تعمل بالوكالة، والتي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط في ‏محاولة لتهديد جيرانها الإقليميين.‏

كما أشار إلى أنها مستمرة أيضاً في تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية.‏

وفي معرض استعراض ميزانية الدفاع الأميركية، أشار إلى أن جزءا من هذه ‏الميزانية يهدف للتصدي للصواريخ الباليستية لدول مثل إيران.‏

وقبل أيام، حذر البنتاغون من احتمالية حدوث هجمات إيرانية داخل المحيط ‏الأطلسي، كتلك التي تقع بالخليج العربي.‏

يأتي ذلك على خلفية رصدها، مع وكالات المخابرات الأميركية، وجود سفن ‏مطاطية سريعة على ظهر ناقلات إيرانية متوجهة نحو الأطلسي.‏