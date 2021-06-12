محمد الفلاح - بوساطة محلية.. عملية تبادل أسرى جديدة بين القوات الجنوبية والحوثيين

السبت 12 يونيو 2021

أعلنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الجمعة، نجاح صفقة تبادل أسرى مع الميليشيات الحوثية، وذلك بعد جهود وساطة قادتها شخصيات محلية في محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي، إن صفقة تبادل الأسرى شملت تحرير 6 أسرى من القوات المرابطة في منطقة مريس شمال الضالع، إلى جانب 24 جثة مقابل 6 أسرى من عناصر الميليشيات الحوثية، و22 جثة.

وأشار المركز إلى أن الصفقة نجحت بوساطة محلية، وتمت عبر منفذ مُقيلان ماوية غربي مديرية الأزارق بالضالع، موضحا أن التفاصيل ستنشر لاحقا.

وتدور في المناطق الشمالية والغربية من محافظة الضالع جنوبي اليمن مواجهات بين القوات الجنوبية مع ميليشيات الحوثي، التي فشلت في إحداث أي اختراق صوب المحافظات الجنوبية بعد أن تحررت عام 2015.