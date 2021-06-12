شكرا لقرائتكم خبر عن 1321 مستفيدا من عيادات مركز الملك سلمان في حجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1,321 مستفيدا خلال شهر مايو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 46 فردا ، و694 راجعوا عيادة الباطنية، و47 شخصا راجعوا عيادة الصحة الإنجابية، و534 راجعوا عيادة التوعية والتثقيف.

وصُرفت الأدوية لـ 768 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 254 مريضا، وقسم الإحالة الطبية 13 شخصا، كما نُفِّذَ 22 نشاطا للتخلص من النفايات.