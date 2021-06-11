شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 3 وفيات وإصابة 1657 بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 325014.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 3 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل الإجمالي 1813. وأوضح البيان أن عدد الحالات في العناية المركزة 159حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء من فيروس كورونا، أشار البيان إلى تسجيل 1280 حالة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 307512 حالة.