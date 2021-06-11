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أصبح النجم الإماراتي علي مبخوت أول لاعب في تاريخ الكرة الخليجية يُسجل (75) هدفاً خلال (92) لقاء في المباريات الدولية فقط.

انت الان تتابع خبر متفوقاً على ميسي ووصيفاً لرونالدو.. رقم قياسي للاعب إماراتي والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية