الصحة توضح بشأن اعطال مصاعد في مستشفى اليرموك

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "المصاعد في مستشفى اليرموك التعليمي تعمل بشكل طبيعي بعد ان تعطل احدها لمدة قصيرة حيث تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف مصعد في مستشفى اليرموك التعليمي والحقيقة ان ما حدث هو عطل طارئ في احد المصاعد ولمدة بسيطة".وأشارت إلى أنه "تم تدارك الوضع من قبل كوادر الصيانة العاملة في المستشفى"، مبينة أن "مجموع المصاعد هو ثلاثة وتوقف احدها بسبب خلل فني في الساعة الواحدة صباحًا وتم ارجاعه للخدمة خلال مدة قصيرة علما بأن المصعدين الآخرين مخصصين للعمليات الجراحية والانعاش الرئوي وجميعها الآن تعمل بشكل متواصل لخدمة المواطنين والراقدين في المستشفى".

ودعت الوزارة، الى "التأكد من المعلومة بصورة دقيقة من مصدرها الرسمي الموثوق قبل تداولها بشكل يسيء للمؤسسات الصحية وللعاملين فيها ونؤكد على دعم جهود الوزارة ومؤسساتها الصحية خدمة للصالح العام".

