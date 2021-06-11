في النجف.. سوات تطيح بعصابة تتاجر بالاعضاء البشرية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، الإطاحة بعصابة تتاجر بالاعضاء البشرية.

وقال المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود معلومات من جهاز الامن الوطني بوجود عصابة تتاجر بالاعضاء البشرية على الفور وجه قائد شرطة المحافظة اللواء فائق فليح حسن الفرعون سرية سوات بتنفيذ المهمه بالاشتراك مع جهاز الامن الوطني وبأشراف مباشر من قبل امر السرية تم التوجه الى مكان تواجد العصابة".



وأضاف البيان، أنه "تم نصب كمين لهم ومداهمه الدار الذي كانوا متواجدين فيه وتم القاء القبض على افراد العصابه بالكامل 8 متهمين و4 متهمات مطلوبين للعدالة"، مشيرًا إلى أنه "تم احالة المتهمين للجهات المختصه لينالوا جزائهم العادل".