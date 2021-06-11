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الصقور إلى نهائي كأس العراق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-11 | 22:19

الصقور إلى نهائي كأس العراق

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تأهل نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، إلى نهائي كأس العراق، وذلك عقب فوزه على نادي الكرخ.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على أديم ملعب الشعب الدولي، بهدفين لواحد.

وجاء هدف الجوية الأول عن طريق اللاعب فرانك الفيس (هدف في مرماه) في الدقيقة 35، فيما جاء الثاني عن طريق اللاعب حمادي أحمد عند الدقيقة 59 من عمر المباراة، فيما جاء هدف تقليص الفارق لنادي الكرخ في الدقيقة 86 عن الطريق اللاعب حسن عبد الكريم.


وفي الدقيقة 62 ضيع حمادي أحمد ضربة جزاء.

وسيواجه نادي القوة الجوية في نهائي البطولة نادي الزوراء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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