كاتانيتش بعد تجاوز هونغ كونغ: لا أرى اللاعبين.. أمرُ بأصعب فترة

وقالَ كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "اليوم حققنا ثلاث نقاط، وأدّينا العمل المطلوب منا، وهذا هو الأهم ، وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، عانينا من الشيء نفسه في البصرة، إنها مهمة صعبة أن تلعب ضد ١٠ لاعبين بمساحة ٦٠ متراً".وأضافَ مدرب منتخبنا الوطني: "لقد شاهدت العديد من المباريات لفرق كبيرة حول العالم، وكيف تعاني من تسجيل الأهداف أمام فرق صغيرة تدافع بشكلٍ كامل، كرة القدم لعبة صعبة ونحن أدّينا عملنا اليوم".

وتابعَ: "بكل تأكيد نستطيع أن نتطور، ربما علينا أن نطور بعض الامور.. نعم إيران فازت بنتيجة ٣-١ لكنها فازت من حالات معينة وليس من خلال خلق فرص".

وختمَ مدرب منتخبنا الوطني حديثه: "في هذه التصفيات الأهم أننا حصلنا على الـ٦ نقاط، لأنه بصراحة في هذه الفترة نحن لسنا على ما يرام، هناك العديد من المشاكل، فنحن نلعب ثلاث مباريات على هذه الأرضية، ونحن منذ ١٠ أيام محجورون في الغرف، ولا أشاهد اللاعبين ولا أعلم حتى ماذا يأكلون، ألتقي بهم فقط في التمرين، لذا فالوضع صعب، وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم حصلوا على المطلوب، لأنني بصراحة أمرُ بأصعب فترة بحياتي كمدرب".

