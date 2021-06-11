ليبيا تحيي ذكرى الجلاء.. وأكار يزور عسكر تركيا في طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ذكرى إجلاء القوات الأجنبية من ليبيا، وصل إلى العاصمة طرابلس وفد تركي رفيع على رأسه وزير الدفاع خلوصي أكار لزيارة قاعدتهم بالمدينة.

ووصل إلى العاصمة الليبية طرابلس وفد تركي رفيع على رأسه وزير الدفاع خلوصي أكار يضم وزيري الخارجية والداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية ومتحدث الرئاسة التركية لزيارة قاعدتهم بالمدينة.



وغاب عن مشاهد الاستقبال في الزيارة غير المبرمجة أي حضور ليبي، حيث كان في استقباله الجنود الأتراك فقط.

واللافت أن هذه الزيارة تتوافق مع احتفالات الليبيين بذكرى إجلاء القوات الأمريكية والقواعد الأجنبية عن ليبيا والذي يصادف تاريخ 11 يونيو/حزيران من العام 1970 و التي كانت تسيطر فيها على قاعدة "هويلس" و التي انشأت في عام 1923 من قبل الاحتلال الايطالي في طرابلس.





أثارت الزيارة حفيظة الليبيين الذين يرون الزيارة في هذا التوقيت وسط غياب أي حضور ليبي استفزازا لمشاعرهم وتحدي لإرادة الليبيين بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، وقاعدة معيتيقة المجاورة للمطار الذي هبط فيه آكار، الجمعة، والذي يحتفل الليبيون اليوم بذكرى تحريره من القوات الأمريكية.





كما جندت أنقرة أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن هناك إجماعا ليبيا على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.

وأكد أن ليبيا مازال ملئ بالوجود الخارجي غير المرغوب، ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.

وتتفق تصريحات كوبيش مع ما شددت عليه وزيرة الخارجية الليبية، خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في 25 مارس/آذار الماضي، والمتمثل في العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.