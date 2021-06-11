سويسرا تتأهب لقمة بايدن - بوتين.. نشر الجيش وإصلاح مبنى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سويسرا، الجمعة، تأهبها لاجتماع القمة الذي سيُعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقالت سويسرا إنها شددت الأمن ونشرت آلافا من قوات الجيش والشرطة في جنيف للتصدي لأي تهديد إرهابي.

وسيجتمع بايدن وبوتين في فيلا "لاجرانش" المطلة على بحيرة جنيف في 16 يونيو/حزيران في أول لقاء مباشر منذ تولي بايدن الرئاسة.

فيما يُتوقع أن تكون محادثات ساخنة حول قضايا تمتد من الحد من الأسلحة النووية إلى الهجمات الإلكترونية.

وقال ستيفان تايمر نائب مدير الشرطة الاتحادية السويسرية، في تصريحات للصحفيين، في الحديقة المحيطة بالفيلا التي ترجع للقرن الثامن عشر: "نحن نقترب من لحظة تاريخية".

وأضاف: "ما زال التهديد الإرهابي في سويسرا وأوروبا كبيرا. هناك تهديدات أخرى من الجماعات المتطرفة العنيفة.. نحن في حالة تأهب قصوي مع انتشار كثيف للقوات".

وأعلنت الحكومة الاتحادية في برن، الجمعة، عن تقييد مؤقت للمجال الجوي لجنيف من 15 إلى 17 يونيو/حزيران.

وقالت السلطات المحلية التي أقامت حواجز ووضعت أسلاكا شائكة إنها ستغلق وسط المدينة المواجه للبحيرة.

وقالت المصممة فيديريكا أورت وهي تقف على سلم وتقوم بطلاء أفاريز قرب السقف: "لم يسعفنا الوقت للقيام بترميم، نحن نضع لمسات".