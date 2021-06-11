شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تنشر الجيش ترقباً لقمة بايدن وبوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

أعلنت سويسرا الجمعة، حالة استنفار أمني، ونشرت آلافاً من قوات الجيش والشرطة في جنيف للتصدي لأي تهديد إرهابي، وذلك ترقباً لاجتماع القمة الذي سيُعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيلتقي بايدن وبوتين في فيلا «لاجرانش» المطلة على بحيرة جنيف يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري، في أول لقاء مباشر منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، فيما يُتوقع أن تكون محادثات ساخنة حول قضايا تمتد من الحد من الأسلحة النووية إلى الهجمات الإلكترونية.

وقال نائب مدير الشرطة الاتحادية السويسرية، ستيفان تايمر، للصحفيين في الحديقة المحيطة بالفيلا التي ترجع للقرن الـ 18:«نحن نقترب من لحظة تاريخية». وفي أثناء حديثه حلقت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش.

وأضاف: «ما زال التهديد الإرهابي في سويسرا وأوروبا كبيراً. هناك تهديدات أخرى من الجماعات المتطرفة العنيفة... نحن في حالة تأهب قصوي مع انتشار كثيف للقوات».

وأعلنت الحكومة الاتحادية في برن الجمعة عن تقييد مؤقت للمجال الجوي لجنيف من 15 إلى 17 يونيو / حزيران الجاري.

وقالت السلطات المحلية التي أقامت حواجز ووضعت أسلاكاً شائكة إنها ستغلق وسط المدينة المواجه للبحيرة.

وقالت المصممة فيديريكا أورت، وهي تقف على سلم وتقوم بطلاء أفاريز قرب السقف:«لم يسعفنا الوقت للقيام بترميم، نحن نضع لمسات».