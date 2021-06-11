شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تقتل قيادياً في تنظيم «القاعدة» الإرهابي بمالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، مقتل قيادي في تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب، مسؤولاً عن خطف صحفيين في العام 2013، وذلك خلال عملية عسكرية شمالي مالي السبت الماضي.

وقالت بارلي:«في الخامس من يونيو/ حزيران، رصد جنود برخان التحضير لهجوم إرهابي في اغيلهوك بشمال مالي، وقاموا بتصفية أربعة إرهابيين» بينهم «باي اغ باكابو، القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والمسؤول عن خطف مواطنينا جيسلين دوبون وكلود فيرلون».

وأضافت:«القضاء عليه يضع حداً لانتظار طويل»، مبدية «تعاطفها مع عائلات جيسلين دوبون وكلود فيرلون».

وأكدت بارلي أن نتيجة العملية «تظهر إحدى أبرز أولويات فرنسا في منطقة الساحل: إسقاط أبرز القادة في المجموعات الإرهابية التي تعيث في المنطقة» مشيرة إلى ارتباطهما بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين.

وأكدت بارلي أن «فرنسا تبقى ملتزمة ضد الإرهاب الدولي إلى جانب بلدان الساحل ومن أجل أمن أوروبا والفرنسيين».

وشهد العام 2013، خطف الصحفيين الفرنسيين العاملين في «إذاعة فرنسا الدولية» خلال إجرائهما تحقيقاً ثم قتلا قرب كيدال، بعد بضعة أشهر من بدء عملية «سيرفال» الفرنسية التي قضت مهمتها بالتصدي لمسلحين ومنعهم من السيطرة على باماكو.