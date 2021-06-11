سماع نجوى الذرّات

قلت للقلم: أفي القرن الحادي والعشرين تلهج بالتصوف يومين متتالين؟ ما هذا الانفصال عن الواقع؟ هل دماغك غير قادر على اللحاق بعوالم العلوم الحديثة؟ قال: بل أنت الذي لا تستطيع أن تستوعب الفضاءات التي ترتادها العلوم. قرعوا لك أجراساً شتى في القرن العشرين ولم تستيقظ. لم تسمع الأديب الفرنسي أندريه مالرو: «القرن الحادي والعشرون يكون روحياً أولا يكون».

أنظمة التعليم العربية لم تشتم ما تحمله نسائم المستقبل في مقولة الفيزيائي ستيفن هاوكينج: «فيزياء المستقبل هي الميتافيزيقا». «ميتا» اليونانية تعني «ما بعد»؛ أي ما بعد الفيزياء.

قلت: أوجز، فإن العقل العربي يعشق الإيجاز، لهذا هو ينفر من البحث العلمي العميق البعيد المديد. قال: ما رأيك في هذا الخبر النبأ العظيم، الذي تردد في عشرات المطبوعات والمواقع العلمية الرائدة بكل اللغات، نشر وبث بعناوين متقاربة للحفاظ على مركز الإثارة. أحدها: «العلماء سمعوا حوار ذرتين»، «فيزيائيون شاهدوا حواراً كمومياً بين ذرتين».. أنت لا تحتاج لا إلى الخبر ولا إلى شرح فيزيائه الكمومية. أيسر لك وعليك أن تقرأ شعراً أو تكتب شعراً في نجوم تتناجى، تتنادى، تتناغى. أما أن يتجلى العلماء بالاصطلاح والمفهوم الصوفيين، فيقولوا إنهم سمعوا ذرّتين تتحادثان، تتسامران، فذلك ما لاعينُ عقلٍ رأت، ولا أذنُ خيالٍ سمعت. تصوّف وأي عرفان.

حوار الذرّات يعني تبادل المعلومات. لك أن تقول: إن مفهوم الحوار هو المدوّخ؛ لأن تقاليد الحوار تصوّر لنا الآنسة ذرّة الهيدروجين في أحد برامج قناة الكوانتوم، وهي تحاور السيدة ذرّة الكربون. الله أعلم بحجم الميكروفون. حجم الذرّة عموماً يعادل تقريباً واحداً من عشرة مليارات من المتر، بينما حجم نواتها أصغر منها مئة ألف مرّة. المعلومات لا تعني ساعة ثرثرة أو ساعة معادلات. وضع العلماء ذرّتين متجاورتين، المسافة: واحد من المليون من الملليمتر، فشاهدوا تبادل التحية: اللف المغزلي (بالإنجليزية سبين) تحرّك.

هو مثل سهم البوصلة ولكنه مغناطيسي، فالإلكترون للتقريب يدور حول نفسه وحول الذرّة، مثل الأرض حول نفسها وحول الشمس. طار عقل العلماء لهذا الحدث التاريخي. سيكون لهذا الاكتشاف استثمار لا يقدّر بثمن في حواسيب الكوانتوم، وألف إنجاز وإعجاز.

لزوم ما يلزم: النتيجة الفنية: مادة طازجة لمسلسلات رمضان المقبل «حوارات الذرّة هانم»: ماذا طبختِ؟ تطبخين على الكربون أم اليورانيوم؟ الصبغة بالأوكسجين أم ذهبي الشعر؟

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