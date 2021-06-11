مخافة الوقوع في المصيدة

د. حسن مدن

مثيرٌ للفضول معرفة ما الكتب التي يُفضِّل قراءتها الكتّاب الذين نحبّهم. وخلف هذا الفضول أكثر من سبب، بينها، وربما في مقدمتها، التفتيش عن أثر هذه الكتب في أعمالهم، فكونهم يحبّون قراءتها يشي بأنها ربما تكون قد أثرت تجربتهم الإبداعية وأثّرت فيها، واستلهموا منها شيئاً أو أشياء، وإلا لما كانوا أحبّوها. ويزيد هذا الفضول عند أولئك القراء والناقدين الباحثين عن «نسخ» لكاتب عالمي شهير في آداب أخرى، كأن يقال إن الكاتب العربي الفلاني هو تشيخوف أو كونراد عربي مثلاً.

من الأسباب التي تحضر في البال أيضاً، الشغف بما إذا كان الكاتب الذي نحبّ نحن قراءته، قد وجد في أعمال من يُحبّهم من الكتّاب، الذي صادف أن قرأنا بعض أعمالهم، ما لم نجده نحن فيها، فبحكم خبرته واطلاعه وموهبته قد يلتقط في هذه الأعمال ما لا يتيسر لنا التقاطه، كوننا لا نتوفر على ما يتوفر له من مهارات.

ليس كل الكتّاب يقرون بتأثرهم بسواهم من كتاب سابقين أو حتى مجايلين لهم، بل إن بعضهم يرى في ذلك انتقاصاً من موهبته وأصالته، خشية من أن يجري النظر لكتابته على أنها مجرد صدى لما كتبه سواه.

وقد تكون نيّة الكاتب المعني في عدم إقراره بتأثره بسواه حسنة وبريئة، لأن هذا التأثر ليس آلياً، فقد يحدث دون أن ينتبه هو نفسه إلى ذلك، وهذه في الغالب مهمة النقد الرصين، الذي يعرف أصحابه أن في الإبداع درجة، أو درجات، من التأثر والتأثير المتبادلين، إن بين الآداب المختلفة، أو الأدباء في ثقافة بعينها.

سئل جابرييل جارثيا ماركيز مرة هذا السؤال بالذات، عن الكتّاب الذين يحبّ العودة لقراءة أعمالهم، فذكر اسم كاتب أو كاتبين على ما أذكر، أحدهما هو كونراد، موضحاً أن السبب الذي يحمل كاتباً ما على العودة لقراءة أعمال كاتب بعينه هو إعجابه به، وأن ما يشدّه إلى كونراد مثلاً هو طريقته الفريدة للاقتراب من الواقع والتي تجعل منه شاعرياً.

استدرك ماركيز بالقول إن كونه يحب كتباً بعينها لا يعني بالضرورة أنها الأفضل، فلذلك الإعجاب أسباب مختلفة، ليس من السهل شرحها، ولذلك نجده يقول إنه لا يحتفظ بأي عمل لتولستوي رغم قناعته بأن «الحرب والسلام» هي أفضل رواية على الإطلاق.

ولما سأله محاوره: «لماذا لا يجد أحد من النقاد أثراً للكتّاب الذين تحبهم في أعمالك؟»، أجاب بأنه يحاول ألا يماثل أي شخص آخر، وأن يهرب من المؤلفين الذين يحبّهم حتى لا يقع في مصيدة تقليدهم.

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