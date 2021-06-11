شكرا لقرائتكم خبر عن ميدلتون متلهفة لرؤية مولودة هاري وماركل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، أمس الجمعة، أنها متلهفة لرؤية ليليبت، ابنة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

وذكرت ميدلتون للصحفيين خلال زيارة مدرسة بمقاطعة كورنوول في جنوب غربي إنجلترا مع السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن على هامش قمة مجموعة السبع الكبرى «أتمنى لها كل الخير، أنا متلهفة للقائها لأننا لم نرها بعد لذا آمل أن يحدث هذا قريباً». وولدت ليليبت قبل أسبوع في مستشفى سانتا باربرا كوتدج في كاليفورنيا، وذلك بعد عام ونصف العام تقريباً من إعلان والديها عزمهما التخلي عن واجباتهما الملكية، مما أحدث أزمة في العائلة المالكة.

وزاد تدهور علاقة الزوجين ببقية أفراد العائلة المالكة في مارس الماضي عندما اتهما عضواً في العائلة لم يذكرا اسمه بالتفوه بتصريحات عنصرية، وقالا أيضا خلال مقابلة مع أوبرا وينفري إن مناشدات ماركل بالمساعدة عندما شعرت برغبة في الانتحار قوبلت بالتجاهل.