السودان: تقدم كبير في التفاوض حول النقاط الخلافية بين الحكومة والحركة الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وساطة مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، أن هناك تقدما كبيرا في التفاوض حول النقاط الخلافية بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية- شمال- جناح عبد العزيز الحلو".

وعقدت لجنة الوساطة برئاسة المستشار توت قلواك، اجتماعاَ تشاورياَ مع وفدي الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال، وترأس الوفد الحكومي عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، فيما ترأس وفد الحركة الشعبية أمينها العام عمار آمون.

وقال توت قلواك، في تصريحات صحفية، إن الوساطة أجرت اجتماعاَ تشاوريا مع طرفي العملية السلمية؛ لمناقشة القضايا الخلافية التي بلغت 19 نقطة، والتي تمت مناقشتها باستفاضة، حيث توصل الطرفان فيها إلى تقدم كبير فيها بفضل العزيمة والإرادة المتوفرة لدى الطرفين.

وأكد جدية الطرفين في الوصول إلى السلام، مبينا أن الأمور تمضي بصورة طيبة، وأن العملية السلمية تسودها روح إيجابية بناءة.

وأضاف أن التغيير الذي حدث في السودان يستدعي من كل الأطراف تسريع وتيرة الخطى في عملية السلام والمُضي بها للأمام، مؤكداََ ثقته في إرادة الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال ورغبتهما في السلام.