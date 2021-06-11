ضبط عاطل قتل شقيقه دفاعًا عن أمه وأخته بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الجمعة، عاطلًا متهم بقتل شقيقه طعنًا بسكين، دفاعًا عن شقيقهما التي اعتدى عليها المجني عليه.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ إلى مركز شرطة طلخا، بمقتل أحمد عبدالعزيز 20 عامًا، عامل، على يد شقيقه.

انتقلت قوة من وحدة مباحث طلخا، بقيادة العقيد علي خضر مفتش المباحث، والمقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث طلخا، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه ويدعى "محمد" 29 عامًا عامل، "مسجل خطر فرض سيطرة".

وبسؤال والدة وشقيقة المجني عليه، فى محضر الشرطة، أكدتا أن القتيل أعطى مبلغ مالي لوالدته، وطالبها برده، وتدخلت شقيقته لمنعه من الاعتداء على والدته، فدفعها، ما دعى شقيقهما المتهم للدفاع عنهما، وأخذ سكينًا وطعن به المجني عليه فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وتمكنت قوة من مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستشفى وجرى إخطار النيابة العامة والتى أمرت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.